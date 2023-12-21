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 三部门印发《制造业卓越质量工程实施意见》提出——

力争到2027年我国制造业质量水平显著提升

崔爽
2023年12月21日09:03 | 来源：科技日报
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原标题：力争到2027年我国制造业质量水平显著提升

科技日报北京12月20日电 （记者崔爽）记者20日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、国家发展改革委、金融监管总局三部门联合印发《制造业卓越质量工程实施意见》（以下简称《实施意见》），加快建设制造强国、质量强国，以制造业卓越质量工程实现产品高质量、企业现代化、产业高端化。

《实施意见》在发展目标中提到，到2025年，我国制造业质的有效提升取得积极进展，企业质量意识明显增强，质量管理能力持续提高，质量管理数字化水平不断提升，可持续发展能力有效提高，质量绩效稳步增长，中高端产品的比例快速增大。新增贯彻实施先进质量管理体系标准企业5万家，新增质量管理能力达到检验级企业5000家、保证级企业500家、预防级企业50家，卓越级企业开始涌现。计量、标准、试验验证、检验检测等质量公共服务能力和水平进一步增强。

到2027年，我国制造业质量水平显著提升，企业质量管理能力显著提高，产品高端化取得明显进展。新增贯彻实施先进质量管理体系标准企业10万家，新增质量管理能力达到检验级企业10000家、保证级企业1000家、预防级企业100家、卓越级企业10家。质量提升对制造业整体效益的贡献更加突出，推动制造业加速向价值链中高端迈进。

《实施意见》明确提出推进质量管理、生产制造、质量保障、数据管理的数字化发展。具体来看，鼓励企业运用数字孪生、可靠性设计与仿真等技术开展新产品质量分析，实现关键质量指标的设计优化，应用人工智能等技术确定最优设计方案，提升智能化质量策划水平；支持企业应用数字化技术，实现制造过程的数字化控制、网络化协同和智能化管理；推广全生命周期综合保障数字化和数字化供应链管理，提高质量保障水平；推动企业建立质量数据管理制度，运用数字技术对质量数据进行采集、存储、处理和分析，深入挖掘质量数据价值。

同时，在制造业企业质量管理能力等级划分说明中，《实施意见》明确，将依据质量管理体系有效性、质量管理数字化、企业持续成功的能力、全过程质量绩效等作出评判，质量管理数字化成为重要的判断标准和依据。

(责编：杨曦、陈键)
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