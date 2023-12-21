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神舟十七号航天员乘组将于近日择机实施第一次出舱活动

何亮 付毅飞
2023年12月21日09:03 | 来源：科技日报
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原标题：神舟十七号航天员乘组将于近日择机实施第一次出舱活动

科技日报北京12月20日电 （记者何亮 付毅飞）记者20日从中国载人航天工程办公室获悉，自北京时间2023年10月26日顺利进驻空间站组合体以来，神舟十七号航天员乘组已在轨工作生活54天，为期6个月的飞天之旅已完成近三分之一，将于近日择机实施第一次出舱活动。

神舟十七号航天员乘组入驻空间站以来，先后完成了与神舟十六号乘组轮换、空间站平台维护照料、生活和健康保障、舱外航天服巡检测试、天舟六号设备巡检、出舱活动准备等工作，进行了机械臂操作在轨训练、应急救生演练、医疗救护演练、全系统压力应急演练等在轨训练项目，承担的各项空间科学实（试）验任务扎实稳步推进。

目前，神舟十七号航天员乘组状态良好，空间站组合体运行稳定，具备开展出舱活动条件。

(责编：杨曦、陈键)
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