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夯实“中国制造”质量基础

崔 爽
2023年12月21日09:03 | 来源：科技日报
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原标题：夯实“中国制造”质量基础

　　质量是制造业的生命，卓越质量是高端制造的标准。

　　我国长期致力于统筹推进质量强国建设。今年初印发的《质量强国建设纲要》提出，要开展先进标准研制、推广卓越质量管理实践，为制造业质量提升提供了科学指引。

　　近日，工业和信息化部等三部门联合印发《制造业卓越质量工程实施意见》（以下简称《实施意见》），持续推进以制造业卓越质量工程实现产品高质量、企业现代化、产业高端化，加快新型工业化进程。

　　我国是名副其实的制造大国，制造业规模连续13年位列全球第一，在全球制造业占比近30%。目前，我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段，制造业也到了从“量的积累”转向“质的提升”的关键时期。如果制造业企业质量管理能力不高、高端产品供给不足，则会制约制造业的高质量发展。所以，实施制造业卓越质量工程，提升企业质量管理能力和产品质量水平，既是加快补齐短板弱项的迫切要求，也是制造业转型升级、适应高质量发展要求的现实需要。

　　《实施意见》坚持创新驱动，明确了未来五年我国制造业质量水平提升的主要目标，部署了增强企业质量意识、提升企业质量发展能力、推进质量管理数字化等一系列重要任务。

　　《实施意见》还提出一系列科学制定评价标准，形成“经验级、检验级、保证级、预防级、卓越级”分级梯度评价体系，组织企业科学评价和自我声明。

　　一方面，这有利于引导企业将评价结果用于质量诊断和改进，提高质量辨别能力，推动新时期制造业高质量发展；另一方面，科学的评价标准可以引导产业链上下游企业、供应商、用户等认可卓越质量这一理念，共促产业链质量水平整体提升。对政府而言，评价结果也是对制造业质量发展情况的有效量化，可以为精准施策施力、优化资源配置提供依据，切实为“中国制造”筑牢质量基础。

(责编：杨曦、陈键)
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