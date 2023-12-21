原标题：中国团队荣获法国第六届“夏邦克-杜博赛”奖

法国国家医学科学院向沈振亚教授和胡士军教授（前排中间）授予“夏邦克-杜博赛”奖。本报记者李宏策摄

科技日报巴黎12月19日电 （记者李宏策）19日，法国国家医学科学院将第六届“夏邦克-杜博赛”奖授予由苏州大学心血管病研究所心脏大血管外科专家沈振亚教授和细胞生物学家胡士军教授组成的团队，以表彰他们在细胞治疗终末期心力衰竭的合作研究中作出的杰出贡献。

沈振亚教授现任苏州大学心血管病研究所所长、国家临床重点专科苏州大学附属第一医院心脏大血管外科主任，是国内率先将细胞治疗用于心力衰竭的临床科学家。与他合作的胡士军教授现任苏州大学心血管病研究所副所长、科技部国家重点研发计划干细胞专项首席科学家。

长期以来，沈振亚团队与胡士军团队针对心力衰竭治疗临床瓶颈，在遗传学、分子生物学、材料学等多领域协同研究，取得了重大突破。他们提出了新的干细胞选择理论，揭示了免疫调节修复心肌的新机制，创立了多种细胞治疗的生物工程学方法，推动了干细胞治疗的临床转化。

此次“夏邦克-杜博赛”授奖高度肯定了中国科学家的国际影响力，以及在基础与临床跨界融合、协同创新的示范效应。

“夏邦克-杜博赛”奖于2018年由法国国家医学科学院设立，用以倡导诺贝尔物理学奖得主夏邦克教授与现代脊柱外科奠基人杜博赛教授的跨界创新精神，激励基础和临床交叉融合、协同创新。该奖面向全球科学家开放申请，每年评选一次。自创立到现在已评选五届，我国已有陈赛娟院士与卢洪洲教授团队在2020年获此殊荣。

(责编：杨曦、陈键)

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