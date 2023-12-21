人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

新型类脑晶体管模仿人类智能

张梦然
2023年12月21日09:08 | 来源：科技日报
小字号

科技日报北京12月20日电 （记者张梦然）美国西北大学、波士顿学院和麻省理工学院研究人员从人脑中汲取灵感，开发出一种能够进行更高层次思维的新型突触晶体管，可像人脑一样同时处理和存储信息。在新的实验中，研究人员证明晶体管对数据进行分类的能力，超越了简单的机器学习任务，并且能够执行联想学习。研究成果20日发表在《自然》杂志上。

尽管之前的研究已利用类似的策略来开发类脑计算设备，但这些晶体管只能在低温中运行。相比来说，新设备在室温下运行很稳定。它在快速运行时消耗的能量很少，即使断电也能保留存储的信息，这使其成为实际应用中的理想选择。

研究团队探索了莫尔条纹物理学的新进展。莫尔条纹是一种几何设计，当两种图案相互层叠时就会出现。当二维材料堆叠时，会出现单独一层不存在的新特性。当这些层扭曲形成莫尔条纹时，电子特性前所未有的可调性成为可能。

对于新设备，研究人员结合了两种不同类型的原子薄材料：双层石墨烯和六方氮化硼。当堆叠并有目的地扭曲时，这些材料形成了莫尔条纹。研究人员可在每个石墨烯层中实现不同的电子特性。通过正确选择扭曲，研究人员利用莫尔条纹物理学在室温下实现神经形态功能。

为了测试晶体管，团队训练它识别相似但不相同的模式。他们还推出了一种新型纳米电子设备，以节能的方式对数据进行分析和分类。

首先，研究人员向设备展示了一种模式：000（连续三个零），然后，他们要求人工智能识别相似的模式，例如111或101。研究人员表示：“如果我们训练它检测000，然后给它111和101，它就会知道111与000比101更相似。000和111并不完全相同，但都是连续的三位数字。认识到相似性是一种更高层次的认知形式，被称为联想学习”。

【总编辑圈点】

将不同类型的原子薄材料堆叠、扭曲，在每个层中实现不同的电子特性，然后，利用这些扭曲，在室温下实现设备的神经形态功能。这是一次非常有意思的尝试。机器在执行特定任务时，常比人脑更有效率更为准确。但是，我们仍然希望机器能够具备人脑的特点，这样一来，它可以不需要大量的数据投喂，不需要一次次的人工标注。它可以举一反三，像儿童一样实现小数据甚至零数据学习。所以，研究人员一直在寻找新的材料和方法，让机器更为接近人脑。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“人民网828企业服务平台·直播培训基地”在中意宁波生态园启动
　　人民网宁波12月20日电 （黄盛）近年来，我国电商直播行业蓬勃发展。今日，位于浙江省余姚市的中意宁波生态园数字经济产业直播基地暨“人民网828企业服务平台·直播培训基地”正式启动。…
“影视+旅游”：推动文旅融合高质量发展的新引擎
　　当夜幕降临时，华灯初上，彩灯高悬，礼乐和鸣，西安一街区弥漫着浓郁的盛唐风情。这里汇集了唐代的建筑、文化、艺术和商业元素，为游客提供了一个穿越时空的沉浸式体验。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部