交通银行全力做好抗震救灾金融服务保障
2023年12月21日11:24 | 来源：中国网财经
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原标题：交通银行全力做好抗震救灾金融服务保障
甘肃临夏州积石山县地震发生后，总行党委第一时间对相关工作作出部署，立即启动应急响应机制，全力做好抗震救灾金融服务保障。
交行甘肃省分行召开专题会议，组织全辖开展情况排查、客户服务、抗震救灾等工作。全面开展员工、经营网点、机房网络等情况排查，确保人员财产安全和金融服务连续稳定；主动排摸客户应急资金需求，紧急安排专人将应急保障资金送至联勤保障部队某医院；坚持“特事特办、急事急办”原则，开通抗震救灾金融服务绿色通道，优先受理灾后相关金融服务需求，全力做好各项金融服务。
交行青海省分行迅速启动应急预案，成立金融应急保障队伍，开辟快速响应及金融服务绿色通道。主动与抢险救灾客户单位联系沟通，了解紧急资金划转及拨付需求，全力保障震后金融服务不断档。此外，青海省分行第一时间对紧邻震区、位于海东市乐都区的定点帮扶村受地震影响情况进行排查，指导驻村帮扶干部全力做好村民情绪安抚和应急保障工作。
交银人寿立即成立应急工作小组，启动重大突发事件应急预案，主动进行客户排查，并推出“开启理赔绿色通道”等7项应急举措。
交通银行将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和监管部门要求，切实履行国有大行责任担当，以高质量金融服务全力支持保障受灾地区救灾重建工作。
(责编：曹淼、杨迪)
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