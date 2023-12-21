原标题：央视“发现之旅”走进北控水务银川市第一再生水厂 展现绿色全景生态

12月18日，纪录片《宁夏首座花园式再生水厂，建设“和谐共生”水务新形象》在发现之旅频道《聚焦先锋榜》栏目播出，聚焦北控水务银川市第一再生水厂的经验、成效，全面展示北控水务在黄河上游银川市水生态治理和水资源循环利用的贡献。

匠心造水厂 水润凤凰城

作为全国首批再生水循环利用试点城市之一，建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区示范市，赋予了银川前所未有的重任。纪录片讲述了北控水务集团在国家推进区域协同发展战略的引领下，投资建设银川市第一再生水厂，将治水与民生相结合，实现了从“点”到“面”的布局转变。

深入贯彻“两山”理念，北控水务银川市第一再生水厂始终坚持绿色生态高质量发展，采用先进的水处理技术，通过半地埋式设计使污水处理全过程在地下密闭池内完成。同时，结合北控水务“BECloud”管理信息智慧云平台、数字双胞胎和精确控制系统，构建中控一体化数字化水厂，实现水厂实时监测和智能化管理。

水厂地上空间为绿色生态公园，设有运动公园、儿童乐园、湿地湖区等部分，为市民提供多种休闲娱乐的场所；在厂区内，则广泛利用太阳能、污水热能、风能等绿色能源，打造西北地区低碳环保新型水厂的标杆。

北控水务银川区域总经理任士兵在纪录片中介绍到：“在占地方面，我们较传统污水处理厂使用面积节约近30%，在整体呈现效果上，重塑地区空间布局，提升周边生态环境，向公众开放的范围也提升了79%。水厂出水较传统污水处理厂的出水指标提升超40%，每年可实现碳减排量达到2000吨。”

孵化新功能 水务新范式

立足生态发展、共治共享理念，银川市第一再生水厂内建立了银川市青少年水环境科普馆及党史文化长廊。在水环境科普馆，从“一滴水”的视角讲述黄河流域生态保护与银川市水资源紧缺现状，帮助青少年领悟节水知识。在党史文化长廊，充分利用水厂生产区域三百米廊道空间，展示中国共产党百年奋斗历程，成为银川当地机关与企事业单位参观学习的红色教育基地。

目前，银川市第一再生水厂已成为西北地区水资源生态创新管理示范基地，高标准入黄探索示范基地、产业链式循环经济示范基地、环保科普教育基地和智慧低碳创新型的水厂标杆。

未来新水务 政企共探索

银川市第一再生水厂是集“智慧、绿色、生态、共享”为一体的水务模式生动范例。水厂协同推进降碳、减污、扩绿、增长，有效推进银川水资源、水生态、水环境系统治理，优化地区水生态环境，促进地区经济、社会协调发展，成为推动银川水资源循环利用和水生态可持续发展的中坚力量。

北控水务集团总裁助理、西部大区总经理周旭辉在纪录片中表示，“北控水务作为行业龙头企业，今年提出了未来新水务发展计划，力求探索水务行业在模式、技术和管理等方面的创新范式，为行业发展作出努力。北控水务也将继续以奋发有为的精神状态做好水务工作，将国有企业的社会担当、家国情怀，转换为人民更多更直接的获得感、安全感和幸福感，从技术到产品、从产品到服务，为推动我国生态文明建设，乃至推进全球可持续发展作出更多贡献。”

(责编：董童、高雷)

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