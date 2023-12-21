原标题：中兴通讯CTO王喜瑜荣获2023年度何梁何利基金科学与技术创新奖

12月19日，2023年度何梁何利基金颁奖大会在北京举行。

中兴通讯执行副总裁、首席技术官王喜瑜因在推动信息与通信技术创新及产业发展方面所做出的重要贡献被授予“何梁何利基金科学与技术创新奖 — 产业创新奖”。

当前，以数智技术为核心的新型基础设施成为推动社会发展的关键动力，带动产业效率和边界拓展质的提升，为全球经济复苏注入韧性和活力。作为中兴通讯首席技术官，王喜瑜和团队一起在“移动通信产业战略高地”的基站领域屡次实现核心关键技术的创新和突破，打破欧美垄断并实现产业化，为我国移动通信事业从落后到领先做出卓越贡献。

王喜瑜表示，个人微不足道，获奖是公司平台和集体智慧成就，也代表了更广泛层面对公司的认可。面向未来，中兴通讯将持续践行“数字经济筑路者”的定位，将最难的事做到最好，为中国信息与通信技术发展贡献力量。

何梁何利基金奖是目前国内规模最大的公益性科技奖励基金，旨在奖励中国杰出科学家，激励科技工作者勇攀科学技术高峰，服务国家现代化建设。29年来，该奖项共遴选奖励1582位杰出科技工作者，成为我国社会力量创设科技奖项的成功范例，为激发我国科技发展的活力、培养自主创新人才发挥了积极作用。

(责编：董童、高雷)

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