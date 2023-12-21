新华社北京12月21日电（记者谢希瑶、韩佳诺）商务部21日发布数据显示，今年1至11月，我国新设立外商投资企业48078家，同比增长36.2%；实际使用外资金额10403.3亿元，同比下降10.0%。

从行业看，制造业实际使用外资金额2941.7亿元，同比下降2.1%，其中高技术制造业实际使用外资增长1.8%。医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业同比分别增长27.6%、5.5%。服务业实际使用外资金额7087.0亿元，同比下降15.9%。建筑业、研发与设计服务领域实际使用外资同比分别增长32.8%和9.1%。高技术产业引资3866.5亿元，占实际使用外资金额比重为37.2%，较2022年全年提升1.1个百分点。

从来源地看，英国、法国、荷兰、瑞士、澳大利亚实际对华投资同比分别增长93.9%、93.2%、34.1%、23.3%、14.3%（含通过自由港投资数据）。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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