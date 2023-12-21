人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

前11个月我国对外非金融类直接投资同比增长18.4%

2023年12月21日21:14 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京12月21日电（记者谢希瑶、韩佳诺）商务部21日发布数据显示，今年1至11月，我国对外非金融类直接投资8145.4亿元人民币，同比增长18.4%（折合1156.8亿美元，同比增长12.7%）。其中，我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资2011.7亿元人民币，同比增长26.8%（折合285.7亿美元，同比增长20.7%）。

　　数据显示，今年前11个月，我国对外承包工程完成营业额9552.2亿元人民币，同比增长6.9%；新签合同额12513.8亿元人民币，同比下降4.5%。其中，我国企业在“一带一路”共建国家承包工程完成营业额7848.9亿元人民币，同比增长8.5%；新签合同额10412.7亿元人民币，同比下降3.5%。

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
专家：客观看待外资规模波动 吸引外资有诸多有利条件
　　人民网北京12月21日电 （记者孙阳）今年以来，外媒极力炒作“中国吸引外资下降”等话题，大加渲染外资撤离的悲观情绪，并以此唱衰中国经济。根据商务部12月21日发布的最新数据，2023年1-11月，全国新设立外商投资企业48078家，同比增长36.2%；实际使用外资金额10403.3亿元人民币，同比下降10.0%，仍居历史高位。…
商务部：目前国内生活必需品市场供应充足
　　人民网北京12月21日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人束珏婷21日在商务部例行新闻发布会上表示，目前，国内生活必需品市场供应充足，受大范围寒潮天气影响，部分地区的蔬菜价格阶段性上涨，粮食、食用油、肉类、鸡蛋等商品价格总体平稳。 束珏婷介绍，近期，全国多地出现强雨雪天气、气温大幅下降，对部分地区生活必需品供应造成一定影响。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部