前11个月我国对外非金融类直接投资同比增长18.4%
2023年12月21日21:14 | 来源：新华网
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新华社北京12月21日电（记者谢希瑶、韩佳诺）商务部21日发布数据显示，今年1至11月，我国对外非金融类直接投资8145.4亿元人民币，同比增长18.4%（折合1156.8亿美元，同比增长12.7%）。其中，我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资2011.7亿元人民币，同比增长26.8%（折合285.7亿美元，同比增长20.7%）。
数据显示，今年前11个月，我国对外承包工程完成营业额9552.2亿元人民币，同比增长6.9%；新签合同额12513.8亿元人民币，同比下降4.5%。其中，我国企业在“一带一路”共建国家承包工程完成营业额7848.9亿元人民币，同比增长8.5%；新签合同额10412.7亿元人民币，同比下降3.5%。
(责编：牛镛、岳弘彬)
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