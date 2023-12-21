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三季度我国银行办理非现金支付1326.19万亿元

2023年12月21日21:14 | 来源：新华社
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中国人民银行12月21日发布数据显示，三季度，全国银行共办理非现金支付业务1455.22亿笔，金额1326.19万亿元，同比分别增长14.01%和3.92%。

中国人民银行相关人士介绍，三季度，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。

支付业务统计数据显示，三季度，全国共发生银行卡交易1426.19亿笔，金额260.77万亿元，同比分别增长14.27%和1.74%。三季度末，银行卡授信总额为22.55万亿元，环比增长1.09%。

中国人民银行相关人士表示，银行电子支付业务量小幅增长。三季度，银行共处理电子支付业务金额858.34万亿元，其中移动支付业务137.71万亿元，同比增长10.10%。

此外，三季度，我国非银行支付机构处理网络支付业务3267.94亿笔，金额85.77万亿元，按可比口径同比分别增长15.84%和8.50%。（记者吴雨）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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