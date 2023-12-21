新华社北京12月21日电（李国利、邓孟）神舟十七号航天员乘组12月21日圆满完成第一次出舱活动。我国首位重返空间站的航天员汤洪波时隔两年再度漫步太空，航天员唐胜杰成为我国目前为止执行出舱任务年龄最小的航天员。

据中国载人航天工程办公室介绍，21日21时35分，经过约7.5小时的出舱活动，神舟十七号航天员汤洪波、唐胜杰、江新林密切协同，在空间站机械臂和地面科研人员的配合支持下，完成了天和核心舱太阳翼修复试验等既定任务，航天员汤洪波、唐胜杰已安全返回问天实验舱，出舱活动取得圆满成功。

按计划，神舟十七号载人飞行任务期间还将开展大量科学实验与技术试验，以及多次航天员乘组出舱活动和应用载荷出舱任务。

自10月26日顺利进驻空间站组合体以来，神舟十七号航天员乘组先后完成了与神舟十六号航天员乘组轮换、空间站平台维护照料、生活和健康保障、舱外航天服巡检测试、天舟六号设备巡检、出舱活动准备等工作，进行了机械臂操作在轨训练、应急救生演练、医疗救护演练、全系统压力应急演练等在轨训练项目。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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