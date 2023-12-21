神十七航天员乘组圆满完成第一次出舱活动 完成天和核心舱太阳翼修复试验等既定任务
2023年12月21日21:45 | 来源：新华网
小字号
新华社北京12月21日电（李国利、邓孟）神舟十七号航天员乘组12月21日圆满完成第一次出舱活动。我国首位重返空间站的航天员汤洪波时隔两年再度漫步太空，航天员唐胜杰成为我国目前为止执行出舱任务年龄最小的航天员。
据中国载人航天工程办公室介绍，21日21时35分，经过约7.5小时的出舱活动，神舟十七号航天员汤洪波、唐胜杰、江新林密切协同，在空间站机械臂和地面科研人员的配合支持下，完成了天和核心舱太阳翼修复试验等既定任务，航天员汤洪波、唐胜杰已安全返回问天实验舱，出舱活动取得圆满成功。
按计划，神舟十七号载人飞行任务期间还将开展大量科学实验与技术试验，以及多次航天员乘组出舱活动和应用载荷出舱任务。
自10月26日顺利进驻空间站组合体以来，神舟十七号航天员乘组先后完成了与神舟十六号航天员乘组轮换、空间站平台维护照料、生活和健康保障、舱外航天服巡检测试、天舟六号设备巡检、出舱活动准备等工作，进行了机械臂操作在轨训练、应急救生演练、医疗救护演练、全系统压力应急演练等在轨训练项目。
(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 专家：客观看待外资规模波动 吸引外资有诸多有利条件
- 人民网北京12月21日电 （记者孙阳）今年以来，外媒极力炒作“中国吸引外资下降”等话题，大加渲染外资撤离的悲观情绪，并以此唱衰中国经济。根据商务部12月21日发布的最新数据，2023年1-11月，全国新设立外商投资企业48078家，同比增长36.2%；实际使用外资金额10403.3亿元人民币，同比下降10.0%，仍居历史高位。…
- 评论
- 关注