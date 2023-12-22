原标题：新空间、新思路、新蓝海

疫情的阴霾散去，中国体育产业在2023年迎来了新的发展起点。

体育用品业从制造向服务转型，竞赛表演业在城市和乡村焕发强大活力，户外休闲产业也迎来了新的发展契机。

“+文化”“+旅游”“+康养”“+培训”……

2023年，体育与各领域融合逐步加深，衍生出诸多新“玩法”，带动当地经济社会发展的引擎作用愈加凸显，为经济发展增添了新的动能。

体育用品业向“全链条”要新空间

2023年，越来越多的参展厂商开始改变以往推销单个商品的模式，向运动场、公园、学校、社区等提供整套解决方案正成为体育用品企业追求的新趋势。

2023年（第40届）中国国际体育用品博览会安排了“2023中国体博会智能健身器材配置方案评选活动”。相较于前几届，本届评选活动更加侧重“一体化方案”的呈现，分别以“儿童室外健身器材配置方案”“社区运动健康中心-室内健身器材配置方案”等“使用人群+应用场景”的双重维度，框定评选类别，设置评选规则。

“全民健身是个性化的，为体育用品业提供了更大的市场，全民健身跟体育用品消费之间有无限的空间可以想象。运动的生活化，以及生活的运动化，在之后会产生很多产品的需求，这是体育用品业向前发展最好的驱动力。”中国体育用品业联合会副主席兼秘书长罗杰说。

中央财经大学体育经济研究中心主任王裕雄认为，从制造业领域进入服务业，实现制造业服务化是2023年体育用品制造业发展的明显特点。此外，在这一年，各企业加快了转型升级的步伐，不断提高产品附加值，市场前景更加广阔。

上海体育大学教授黄海燕说：“从体育产业政策上来说，一直在倡导体育用品业往自动化、科技化、绿色化去发展。另外，今年各大品牌都更加重视‘国潮’，这也是一个新的趋势。”

城乡赛事新玩法开启新思路

2023年，“马拉松热”回来了。

仅上半年，在中国田径协会备案的赛事就达133场。11月25、26日两天，全国各地有20余场马拉松开跑。

江西省体育局局长李小平介绍：“仅今年，南昌马拉松就带来各种营业收入1.25亿，拉动作用非常明显，主要集中在宾馆、酒店还有各种商业消费方面。马拉松报名火爆，一位难求。应该说，（举办马拉松）对整个文化旅游商贸的消费带动是非常强劲的，成为我们江西经济社会发展极大的推动力。”

从成都大运会、杭州亚运会等国际大赛，到中超、中甲、CBA等职业联赛，再到异军突起的“村超”“村BA”等民间赛事活动，体育赛事拉动体育旅游呈现出强劲势头。

新赛季，CBA联赛推出全新口号“以城之名”，力图加强球队与所在城市、球迷的关联，进一步增强联赛对当地经济增长的带动作用。在恢复主客场制后，2023-2024赛季CBA联赛第一阶段上座率表现优异，常规赛前十轮实际总上座人数超47万人，场均上座人数超4700人。

在乡村，体育赛事的热潮风起云涌。全网超480亿次的综合浏览量，让“村超”成为新媒体时代、新发展阶段的顶级体育流量。全国和美乡村篮球大赛的举办也让乡村篮球联赛有了“全国版”。除篮球、足球赛事之外，在乒乓球、羽毛球、龙舟等项目上，均出现了各具特色的乡村体育赛事，多元“乡村体育IP”逐渐成为很多地方推动体旅融合助力乡村振兴的重要抓手。

清华大学体育产业发展研究中心主任王雪莉表示：“乡村体育赛事的火爆，背后反映出的是乡村治理的一种新模式。其实无论是在城市还是在乡村，体育都在扮演着越来越重要的角色。体育让人和城市、人和乡村之间的关系更加密切了。体育的火爆也说明，我们的高质量发展、乡村振兴等大战略，不仅包括物质的丰富，而且也包括精神的富足。”

户外运动成产业发展新蓝海

2023年，中国户外运动发展迎来又一个春天。从城市街区到乡野小道，再到山间公路，随时随地可见徒步、路跑或骑行的人群。在全国各地新颖多样的发展模式中，户外运动产业向着新的蓝海劈波斩浪。

“这是一种很好的社会现象，说明人们对身心健康、亲近自然的需求增加，也说明我国产业基础设施的繁荣，让户外运动有了更多可利用的空间。”国家体育总局体育文化发展中心主任黄金说。

“以云南为例，各级各类户外协会组织蓬勃发展，登山、跑团、自行车等俱乐部欣欣向荣，户外运动参与人数不断增加，每周进行一次以上户外运动的人数超2200万人。”云南省体育局局长杨中华说。

2023中国户外运动产业大会发布的《中国户外运动产业发展报告（2022—2023）》显示，2023年上半年，与户外运动相关的订单量较2022年同期增长79%，较2019年同期增长了221%。

今年10月，国家发展改革委、国家体育总局等部门发布《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案（2023—2025年）》，提出到2025年，推动户外运动产业总规模达到3万亿元。这个“玩”出来的万亿级产业，反映了民众不断增长的对美好生活的需求，也体现了中国经济高质量发展进程中的新变化。

国家体育总局经济司司长杨雪鸫表示，近年来，我国户外产业发展实现历史性跨越，为“绿水青山”转化为“金山银山”提供了新途径。“下一步，政策支持将着重打造户外运动品牌项目，积极引进更多高能级、高规格的赛事，多头并进促进户外运动蓬勃发展。”

（新华社北京12月21日电 记者林德韧、岳冉冉、王君宝）

(责编：杨曦、陈键)

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