本报记者 姚亚奇

原标题：以交通运输高质量发展服务中国式现代化

【来自国新办新闻发布会的报道】

回顾2023年，我国牢牢把握加快建设交通强国这一奋斗目标，围绕“人享其行、物畅其流”这一美好愿景，促进交通运输行业发展取得一系列新成就。

这一年，我国“6轴7廊8通道”综合立体交通网越织越密，1月至11月，完成交通固定资产投资3.6万亿元；这一年，综合运输服务更加便捷，336个城市实现交通一卡通互联互通，全国高速公路服务区累计建成充电桩2万个；这一年，交通科技创新取得突破，国产首艘大型邮轮正式交付，动车组CR450研制取得阶段性成果，C919正式投入商业运行；这一年，中国在印尼建设的雅万高铁项目正式开通运营，全球可持续交通高峰论坛成功举办，累计与22个国家签署双多边国际道路运输协定……

12月21日，在国新办召开的新闻发布会上，交通运输部相关负责人介绍了今年我国交通发展情况，并回答记者提问。

综合立体交通网越织越密

“6轴7廊8通道”是我国综合立体交通网的主骨架。截至2022年年底，国家综合立体交通网建成率约为79%、主骨架线路建成率约87%。铁路营业里程达15.5万公里，其中高速铁路营业里程4.2万公里，居世界第一。公路通车里程535.5万公里，其中高速公路建成里程17.7万公里，也位居世界第一。目前，我国内河高等级航道里程达1.65万公里，民用机场达254个。

“经过一年的工作，我们又取得了一些新的进展。”交通运输部副部长李扬介绍，今年我国新建高速铁路1700公里、新建包括改扩建高速公路超过7000公里、新增及改善高等级航道1000公里、新颁证民用运输机场增加2个，新增城市轨道交通运营里程超过360公里，全国3461个抵边自然村全部实现通邮。另外，广东的深中通道、广西的平陆运河等一批重大工程建设加快推进。

在“四好农村路”建设方面，全国农村公路总里程已达453万公里，惠及几亿民众，成为名副其实的“超级工程”。

交通运输部公路局局长吴春耕介绍，今年1月至11月，全国农村公路建设总投资超4555亿元，新改建农村公路的里程超16万公里，新增的通三级及以上公路乡镇327个，新增通硬化路的较大人口规模自然村（组）2.2万个，为广大群众致富奔小康，加快推进农业农村现代化提供了有力支撑。

在水运方面，我国港口货物吞吐量和内河货运量多年位居世界前列，成为名副其实的水运大国。当前，智慧港口和智慧航道已逐步成为我国水运高质量发展的亮丽名片。

交通运输部水运局负责人杨华雄告诉记者，在智慧港口建设方面，我国自动化集装箱码头已建和在建数量位居世界首位，总体应用规模和技术水平处于国际前列。在智慧航道建设方面，长江干线2688公里航道实现了电子航道图全覆盖，智慧航道快速发展。

为区域发展提供支撑和服务保障

今年以来，交通运输部充分发挥交通运输中国式现代化开路先锋的作用，推动落实区域重大发展战略，为区域发展提供支撑和服务保障。

目前，我国区域交通运输实现了快速发展。在京津冀，铁路营业里程超1万公里，京雄高速北京段预计年内建成，京雄高速全线即将贯通。京津冀地区将形成多节点、网格状、全覆盖、多方式的立体网络。在长江经济带，目前，长江干线5万吨级的海轮可以直达南京，万吨级的船舶可以到达武汉，3000吨级的船舶可以到达重庆。粤港澳大湾区加快现代综合立体交通网建设，珠三角和香港之间建成3条高速公路，和澳门之间建成2条高速公路通道。

李扬表示，将进一步提升国家战略区域交通运输发展质量，有力促进国家整个区域协调发展战略，计划加快建设粤港澳大湾区重点交通项目，推进长三角共建辐射全球的航运枢纽，持续推进黄河流域地区公路网、适航河段水运基础设施建设。此外，还将有针对性地完善西部、东北、中部、东部相关交通规划政策，持续优化推动区域间的协调发展。

交通运输部综合规划司负责人李传光表示，今年以来，交通运输部积极推进交通强国建设，与16个省份签署合作协议，将在交通强国建设试点、重大项目推进、重点领域改革、科技创新等方面加大支持力度。

让人民群众安全便捷高效出行

“民生实事是我们践行人民交通为人民的具体举措。我们工作的所有出发点和落脚点，就是让人民群众安全便捷高效出行。”李扬介绍，从2015年开始，交通运输部每年都推出一批交通运输更贴近民生的实事，2023年推出了12件民生实事，目前已全面完成。

一组数据展现着这项工作取得的成效——在保障人民群众安全便捷出行方面，共改造公路危旧桥梁9763座，实施农村公路安全生命防护工程10.5万公里；在提升适老化无障碍交通出行方面，推动了140多个城市开通“95128”电话约车服务，完成城市公共汽电车站台适老化改造3600余处；在道路交通便民政务服务提质增效方面，上线运行道路运输电子证照小程序，完成网上业务办理685万件。

近年来，以网约车、互联网货运平台为代表的新业态发展迅猛，为民众出行、物流降本增效发挥了重要作用。交通运输部运输服务司司长蔡团结介绍，为惠及从业人员，交通运输部推动交通运输新业态平台全部下调抽成上限并向社会公布，下调抽成比例幅度普遍在1至3个百分点，让司机、从业人员实实在在受益。

(责编：杨曦、陈键)

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