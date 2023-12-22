本报记者 陈晨

原标题：农业农村部：抓好粮油等主要作物大面积单产提升

本报北京12月21日电（记者陈晨）全国农业农村厅局长会议20日在北京召开。会议强调，2024年要毫不松懈抓好粮油生产，稳口粮、稳玉米、稳大豆，继续扩大油菜面积，切实抓好粮油等主要作物大面积单产提升，持续推进大豆油料生产。

会议指出，各级农业农村部门要着力推进以粮食安全为重心的农业生产和以乡村发展建设治理为重点的乡村振兴。要坚持稳中求进，稳面积增单产两手发力，确保粮食产量稳定在1.3万亿斤以上，持续提升大豆油料产能和自给率，稳定畜禽渔业生产，更高水平保障有效供给。

会议强调，要稳定“菜篮子”产品供给，加强农产品质量安全监管。系统推动农业农村科技创新，组织各方面科研力量聚焦产业瓶颈制约集中攻关、联合作战，创新机制强化科研项目管理。稳步推进生物育种产业化。全力提升耕地质量，提高高标准农田投入水平。坚定不移推进长江十年禁渔，加快促进长江水域生态恢复。

会议强调，要进一步健全防止返贫监测帮扶机制，引导推动更多资源聚焦到增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力上。分类抓好乡村产业发展，健全乡村产业联农带农益农机制，更有效地带动农民就业增收。牵头抓好农村人居环境整治提升。合力推进农村移风易俗，增加富有农耕农趣农味的农村文化产品供给。审慎稳妥深化农村改革，稳妥推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点，稳慎抓好农村宅基地两项试点，因地制宜发展新型农村集体经济。

会议要求防范应对好低温雨雪冰冻灾害，确保元旦春节农产品稳定供应。

(责编：杨曦、陈键)

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