商务部：全力保障生活必需品市场供应
2023年12月22日08:33 | 来源：光明日报
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原标题：商务部：全力保障生活必需品市场供应
本报北京12月21日电（记者张翼）商务部办公厅副主任、新闻发言人束珏婷在21日举行的例行新闻发布会上表示，近期，全国多地出现强雨雪天气、气温大幅下降，对部分地区生活必需品供应造成一定影响。商务部积极采取措施，全力保障生活必需品市场供应。
在12月初对今冬明春生活必需品保供作出初步安排的基础上，针对近期雨雪冰冻天气，商务部于16日组织各地进一步完善应急保供预案，抓好精准调度，做好处置应对。启动粮、油、肉、蛋、奶、果、蔬等生活必需品市场监测日报制度，以及市场异常零报告制度，及时掌握市场运行态势，强化应急响应。加强线上调度，密切跟踪各地保供形势，及时排查风险隐患。
商务部积极做好货源组织调运，发挥联保联供机制作用，加强肉、菜等产销对接，指导商贸流通企业增加库存备货量，提高补货频次，必要时按需就近调运补充。此外，还指导重点保供企业针对老幼等特殊群体需求，加大便民服务，切实保障末端配送需要。商务部还会同有关部门统筹中央、地方两级政府储备，组织做好肉类、蔬菜等储备吞吐调节，做好随时投放准备。
“目前，国内生活必需品市场供应充足，受大范围寒潮天气影响，部分地区的蔬菜价格阶段性上涨，粮食、食用油、肉类、鸡蛋等商品价格总体平稳。”束珏婷介绍。
(责编：杨曦、陈键)
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