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多举措保畅保供 各地持续发力守护民生温度

王绍绍
2023年12月22日09:08 | 来源：人民网
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当前，多地正经历低温雨雪冰冻天气，供电供暖需求显著增加，导致电力负荷攀升，迎峰度冬电力保供迎来“大考”。为更好地应对寒潮天气，各地多措并举，加大煤、气、电的供应力度，保障群众安全温暖过冬。

近日，国务院国资委党委召开扩大会议强调，要全力抓好基础保供工作，提高极端天气下的保供能力，做好能源安全增产增供，组织好煤炭生产，提高电力生产供应能力，全力保障油气稳定供应，强化电网运行监控，加强交通设备设施检维修管理，强化民航水运灾害应对能力，保障人民群众基本生活需要。

数据显示，进入供暖季以来，全国煤炭产量保持高位；日均发电量255.6亿千瓦时，同比增长8.7%。目前全国统调电厂存煤保持在2亿吨以上，可用26天。全国煤电非计划停运和出力受阻容量处于历史同期较低水平。

当前抗击雨雪冰冻灾害形势严峻，电力保供任务艰巨。各地全力以赴保障供电，确保人民群众温暖过冬。

12月9日以来，山西出现两轮大范围雨雪降温天气过程，极端天气对能源保障和保暖保供带来较大影响，各地各部门竭尽全力做好能源保障和保暖保供工作。重点做好城市集中供热、“煤改电”“煤改气”能源保障工作，确保人民群众温暖过冬。

“进入冬季后，铁路部门充分发挥大秦、唐包、瓦日、浩吉、兰新铁路等货运主通道作用，提升北煤南运、西煤东运、疆煤外运能力。”国铁集团货运部负责人介绍，截至11月底，全路371家直供电厂库存8627万吨，同比增长15.2%，可耗天数均在20天以上，保持较高水平。

“现阶段煤炭依然是我国的主体能源，尤其是在电力生产领域，全社会70%左右的发电量仍是煤电。”业内专家表示，从保障能源安全、稳定能源供应的意义上，煤炭发挥着无可替代的“压舱石”“基本盘”作用。

为保障民众温暖过冬，油气行业正加大油气田增储上产力度，发挥储气库调峰应急作用，多方筹措进口LNG（液化天然气）资源，发挥“全国一张网”优势，为迎峰度冬能源保供夯实“底气”。

12月20日，随着国家管网罗集末站至电厂的阀门缓缓开启，中国石油的天然气进入到了安徽省首批天然气调峰电厂——合肥长丰皖能天然气调峰电厂，助力电厂调试，为城市温暖过冬增添“底气”。

据悉，目前全国天然气储备能力较去年大幅提升，地下储气库、LNG（液化天然气）储罐可动用气量均处于较高水平，成品油库存保持高位。

数据显示，11月份，全社会用电量7630亿千瓦时，同比增长11.6%。分产业看，第一产业用电量96亿千瓦时，同比增长12.2%；第二产业用电量5277亿千瓦时，同比增长9.8%；第三产业用电量1321亿千瓦时，同比增长20.9%；城乡居民生活用电量936亿千瓦时，同比增长10.0%。

12月15日，由中国电建EPC总承包的东北地区规模最大的抽水蓄能电站——清原抽水蓄能电站首台机组正式投产发电，对保障电网安全稳定运行、促进新能源消纳、优化电源结构具有重要意义。

为应对此轮寒潮，湖南省504支抢修队伍、8300名抢修人员，129支电力应急基干队伍、1638名基干队员以及直流融冰分队、主网人工除冰队伍随时待命，利用无人机、可视化及卫星等先进技术开展全时段、全设备、全地域监测预警，全力以赴做好电力保供。

据介绍，目前全国用电用气需求处于历史高位。12月17日，全国最高用电负荷12.42亿千瓦、用气量14.23亿立方米，分别比去年供暖季峰值高出8300万千瓦、1.08亿立方米，创下供暖季历史新高。

为应对强雨雪天气，国电冀北电力运用卫星预警、无人机作业、人工特巡等立体化巡检模式，对500千伏北京环网、西电东送、北电南供等输电大通道开展全天候、不间断跟踪巡护，全力以赴保障电网安全稳定运行。

国家能源局发布数据显示，截至11月底，全国累计发电装机容量约28.5亿千瓦，同比增长13.6%。其中，太阳能发电装机容量约5.6亿千瓦，同比增长49.9%；风电装机容量约4.1亿千瓦，同比增长17.6%。

“从今年供暖季能源保供总体形势看，在各地区、有关部门和企业的共同努力下，入冬以来全国能源保供总体形势良好，各项工作平稳有序，群众用能需要得到较好保障。”国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超表示。（陈静仪对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、高雷)
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