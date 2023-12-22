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我国民商卫星助力抗震救灾应急救援

2023年12月22日09:08 | 来源：人民网
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北京时间12月18日23时59分，甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震，震源深度10公里。接应急管理部国家减灾中心应急需求，国家航天局对地观测与数据中心第一时间启动民商航天应急响应机制，紧急协调中国资源卫星应用中心、长光卫星技术股份有限公司、天仪研究院、北京21世纪有限公司、山东产研院、微纳星空科技有限公司等民商卫星单位进行灾害应急成像，对高分一号02星、高分三号01星、高分四号、环境2A、吉林一号系列卫星、巢湖一号、齐鲁一号、齐鲁三号、泰景四号等卫星安排成像任务，为灾情研判和救灾工作提供空间信息支持。

后续，对地观测与数据中心将持续关注重大自然灾害救灾工作，统筹民商卫星资源，为灾情研判决策和减灾救灾提供空间信息支持。

(责编：曹淼、高雷)
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