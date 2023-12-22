原标题：杨浦滨江治理联合会携先锋名企走进缦云上海

近日，在杨浦区滨江办的指导下，“向未来 创新生——杨浦滨江治理联合会合生滨江专题参访活动”于缦云上海举办。合生创展集团正式加入上海市杨浦区滨江治理联合会，同时，联合会组织约30家会员单位共50余人来到缦云上海美学生活馆，包括滨江集团、同济规划院、山鹰国际、交行杨浦、工行杨浦、上勘集团、罗曼股份、上海经纬、中节能、东方雨虹、厨瑞机电等成员代表共同参与，交流合生滨江整体建设规划，并就杨浦滨江未来发展进行深入探讨。

据悉，杨浦区滨江治理联合会于2020年正式揭牌，成立至今，已汇集70余家央企、国企、上市公司以及在线新经济头部企业等多元主体力量，囊括了产业运营、发展规划、城市建设、数字转型、社会服务、金融文化等各个领域，联合会始终积极践行人民城市重要理念，持续凝聚区域企业、事业单位、社会组织等各方力量，积极发挥桥梁枢纽作用，取得了一系列经验成果，有效助力杨浦滨江打造人民城市“样板间”。

作为上海中环内最后一块可完整规划开发的滨江用地，吸取众多“世界级滨水区”开发经验，杨浦滨江将开启“滨江4.0时代”，打造新时代人民城市建设示范区。而随着美团、哔哩哔哩、中节能、中交、抖音等众多企业逐一落位，杨浦滨江的宏伟发展前景已然呈现在每个人面前。同时，在杨浦滨江治理联合会这一创新治理平台的协力推动下，通过重量级项目、高能级平台和标杆性企业的联合，将更进一步推升杨浦滨江发展能级，成为上海最值得期待的水岸生活区。

此次基于杨浦滨江未来规划及建设，联合会邀请合生创展集团正式加入，成为会员企业，并组织30家会员企业现场参访并交流合生创展集团滨江建设战略规划，共议区域发展。

“在共建区域的过程中，合生希望将产品力、内容力和体验力共同组合，不仅要做地块价值的赋能者，更希望成为高端人才的驻足地。围绕滨江综合体的整体建设，合生从板块价值、商业活力、人才服务、居住品质等多维度出发，加大投入力度，为杨浦滨江产业创新发展赋能添力。”合生创展方面在参访环节中详细解读了杨浦滨江整体建设战略规划，并表示希望和联合会其他会员企业一同合作共赢，助力建设更美好的杨浦滨江。

(责编：董童、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经