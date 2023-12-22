人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

杨浦滨江治理联合会携企业走进缦云上海

2023年12月22日10:14 | 来源：中国网
小字号

原标题：杨浦滨江治理联合会携先锋名企走进缦云上海

近日，在杨浦区滨江办的指导下，“向未来 创新生——杨浦滨江治理联合会合生滨江专题参访活动”于缦云上海举办。合生创展集团正式加入上海市杨浦区滨江治理联合会，同时，联合会组织约30家会员单位共50余人来到缦云上海美学生活馆，包括滨江集团、同济规划院、山鹰国际、交行杨浦、工行杨浦、上勘集团、罗曼股份、上海经纬、中节能、东方雨虹、厨瑞机电等成员代表共同参与，交流合生滨江整体建设规划，并就杨浦滨江未来发展进行深入探讨。

据悉，杨浦区滨江治理联合会于2020年正式揭牌，成立至今，已汇集70余家央企、国企、上市公司以及在线新经济头部企业等多元主体力量，囊括了产业运营、发展规划、城市建设、数字转型、社会服务、金融文化等各个领域，联合会始终积极践行人民城市重要理念，持续凝聚区域企业、事业单位、社会组织等各方力量，积极发挥桥梁枢纽作用，取得了一系列经验成果，有效助力杨浦滨江打造人民城市“样板间”。

作为上海中环内最后一块可完整规划开发的滨江用地，吸取众多“世界级滨水区”开发经验，杨浦滨江将开启“滨江4.0时代”，打造新时代人民城市建设示范区。而随着美团、哔哩哔哩、中节能、中交、抖音等众多企业逐一落位，杨浦滨江的宏伟发展前景已然呈现在每个人面前。同时，在杨浦滨江治理联合会这一创新治理平台的协力推动下，通过重量级项目、高能级平台和标杆性企业的联合，将更进一步推升杨浦滨江发展能级，成为上海最值得期待的水岸生活区。

此次基于杨浦滨江未来规划及建设，联合会邀请合生创展集团正式加入，成为会员企业，并组织30家会员企业现场参访并交流合生创展集团滨江建设战略规划，共议区域发展。

“在共建区域的过程中，合生希望将产品力、内容力和体验力共同组合，不仅要做地块价值的赋能者，更希望成为高端人才的驻足地。围绕滨江综合体的整体建设，合生从板块价值、商业活力、人才服务、居住品质等多维度出发，加大投入力度，为杨浦滨江产业创新发展赋能添力。”合生创展方面在参访环节中详细解读了杨浦滨江整体建设战略规划，并表示希望和联合会其他会员企业一同合作共赢，助力建设更美好的杨浦滨江。

(责编：董童、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
多家银行下调存款利率！10万元存3年利息减少750元
　　人民网北京12月22日电 （记者罗知之）继今年6月和9月后，多家银行再次调整存款挂牌利率。12月22日起，多家国有大行宣布下调存款挂牌利率，不同期限的定期存款及通知存款利率下调幅度不等，三年期和五年期定存挂牌利率降幅最高，达25个基点。…
勇毅实干向未来 政企学共话企业社会责任时代新内涵
　　活动现场展示的企业社会责任实践。人民网 张启川摄 活动现场展示的企业社会责任实践。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部