原标题：钟强：制造业践行ESG 海信技术引领当好排头兵

ESG大潮下，中国制造企业如何应对提升？12月21日，国内知名专家、企业界代表、国际机构代表共同进行探讨ESG带来的机遇与挑战。“企业践行ESG，不应该停留在策略和口号上，应该从近在眼前的产品开始，贴近用户，让ESG‘脱虚向实’”。海信激光显示公司研发中心总经理钟强表示，在践行ESG的过程中海信特别强调技术创新引领的作用，期待更多中国制造企业坚持创新驱动，提升产业“含绿量”“含新量”“含金量”。

“好学生不怕新规，ESG给予了优秀企业又一个展示机会。”《可持续发展经济导刊》社长兼主编于志宏表示，以海信为代表的制造业龙头企业，着眼长期发展，在企业发展过程中始终将自身发展和行业与时代结合在一起、自觉担当社会责任，ESG为这些企业带来了新的发展机遇。

“ESG不是目的，而是一个路径。”联合国全球契约组织内容运营与全球契约学院高级经理葛倩表示，ESG能够赋予企业非常大的韧性和生命力，目前在ESG大潮中，部分企业陷入了重披露轻实践的误区，龙头企业的带动作用就十分重要。

据介绍，海信坚持“全面布局”和“全球行动”，从而把ESG实践不断推向深入。一方面，将ESG理念内化为每个业务环节、每一位员工的具体行动。另一方面，在全球设立研发中心、生产基地以及海外公司，强化研产销本土化，积极履行社会责任，持续创造社会价值。

“海信特别强调技术的创新引领作用。”钟强表示，制造业减少碳排放实现碳中和的主战场。如何在“全产业链+全生命周期”上构建绿色低碳生产体系是中国家电制造企业必须要解决的问题，而海信将当好“排头兵”。

据介绍，海信自主研发的激光电视就是一项代表性的绿色技术，可回收率达92%，正在将健康护眼、节能环保的理念带进越来越多的用户家中，打造千家万户的“绿色客厅”。目前海信已主导参与100余项绿色低碳国家、行业、团体技术标准的制修订，有效推动行业技术经济进步和产业结构优化升级。

(责编：董童、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经