近期，有媒体报道，美国驻华大使伯恩斯先生声称“中国没打算在探月方面与美国展开合作”，对此，国家航天局新闻发言人许洪亮向媒体表示，中国政府始终坚持为了和平目的探索和利用外层空间，在平等互利、和平利用、包容发展的基础上，开展国际空间交流与合作，积极在外空领域推动构建人类命运共同体。中方重视航天领域国际合作，对于与美开展航天领域交流也一直秉承开放包容的态度，我们欢迎包括美国在内的各国科研界人士按照中方已公布的月球样品申请办法，以合适的方式及渠道向我们申请。

许洪亮表示，“但让我困惑的是，美国一方面口口声声说合作、申请，一方面又有些人对限制与中国航天开展合作的‘沃尔夫条款’极其推崇，在不同场合表示应该将‘沃尔夫条款’永久化。我不理解美方是不是在玩文字游戏、踢皮球。”

2006年中美两国航天机构曾建立了地球科学和空间科学等航天合作工作组机制，就共同感兴趣的领域进行了多次沟通。2011年美方“沃尔夫条款”的出台使得中美两国航天机构交流几乎完全中断。2015年美方又提出由美国务院牵头建立中美民用航天对话机制，中方也积极回应，迄今举办了三次对话会议，原计划由美方主办的第四次会议美方却迟迟未召开。中方多次推动未果。可见，中方一直是中美航天交流的支持者，我们也了解到，美国国内对取消“沃尔夫条款”，重启在探月、深空合作也有强烈呼声。美方政府屡屡以冷战思维处理对华航天合作，中美航天无法开展合作的根源其实在美国。

目前，中国国家航天局已代表中国政府与50多个国家、航天机构和国际组织签署了170多项合作协定或谅解备忘录。这其中既有与俄、法等航天大国的合作，也有与巴西、巴基斯坦等发展中国家的合作；既有在嫦娥四号、天问一号等月球与深空探测领域重大项目合作，也有中巴地球资源卫星、中法海洋卫星等对地观测领域合作。

中方从来没有任何一个文件、规定、条款限制中国与美国合作。国际上有很多同行呼吁美国搬开“沃尔夫条款”这个绊脚石，希望“沃尔夫条款”不再是炒冷饭的工具。我们也呼吁美国有识之士考虑如何踢开这个拦路虎。太空探索永无止境。为了科学研究，为了增进全人类共同福祉，我们期待与世界各国开展更加广泛与深入的国际交流合作。

来源：国家航天局网站

(责编：牛镛、岳弘彬)

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