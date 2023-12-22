新华社北京12月22日电（记者 申铖）财政部部长蓝佛安表示，2024年要强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策，适度加力、提质增效。在“适度加力”方面，明年将保持适当支出强度，释放积极信号。

他是在21日至22日于北京召开的全国财政工作会议上作出上述表述的。

除了保持适当支出强度，在“适度加力”方面，明年还将合理安排政府投资规模，发挥好带动放大效应；加大均衡性转移支付力度，兜牢基层“三保”底线；优化调整税费政策，提高精准性和针对性。

“把同样的钱花出更大的成效。”蓝佛安介绍，在“提质增效”方面，明年将在落实过紧日子要求、优化财政支出结构、强化绩效管理、严肃财经纪律、增强财政可持续性、强化政策协同六个方面下功夫，推进财政管理法治化、科学化、标准化、规范化。

回顾2023年，蓝佛安表示，面对严峻复杂形势，各级财政部门贯彻落实党中央、国务院决策部署，扎实推进积极财政政策落实，强化税费政策供给，防范化解地方政府债务风险，切实保障基层“三保”，严肃财经纪律，有力促进经济回升向好。

展望2024年，蓝佛安介绍，2024年积极的财政政策要聚焦高质量发展，着力推进中国式现代化，重点做好八方面工作：支持加快现代化产业体系建设；支持扩大国内需求；支持深入实施科教兴国战略；支持保障和改善民生；支持抓好“三农”工作；支持推进城乡融合、区域协调发展；支持加强生态文明建设；支持扩大高水平对外开放。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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