人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

正确处理速度和质量的关系

金观平
2023年12月23日08:45 | 来源：经济日报
小字号

原标题：正确处理速度和质量的关系

　　中央经济工作会议强调，必须把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，并要求注意把握和处理好速度与质量的关系，不断巩固和增强经济回升向好态势。

　　经济发展是质和量的有机统一。质通常是指经济发展的结构、效益，量通常是指经济发展的规模、速度。推动高质量发展，不能把速度与质量对立起来。没有一定的速度，就难以形成量的合理增长，就业、居民收入就得不到保障，发展质量也无从谈起；只讲速度，不讲质量，发展速度不可持续，高质量发展就会缺乏后劲。要坚持稳中求进工作总基调，努力实现发展质量、结构、规模、速度、效益、安全相统一。

　　改革开放以后，党中央以经济建设为中心，领导全国各族人民奋力拼搏，创造出经济快速发展奇迹，国家经济实力大幅跃升，用几十年时间走完西方发达国家几百年走过的工业化历程。但随着发展阶段、环境和条件的变化，发展不平衡、不协调、不可持续问题也日益显现。在经济发展水平落后的情况下，一段时间的主要任务是要跑得快。跑过一程后，就要注意调整关系，注重发展的整体效能。当前我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，不仅要重视量的发展，更要重视解决质的问题，在质的大幅提升中实现量的有效增长。

　　高质量发展不是不要速度的发展。研究显示，现阶段我国经济潜在增长率在5%至6%左右。2020年至2022年受新冠疫情冲击，经济年均增长4.5%，这一增速相对于其他主要经济体是高的，但明显低于潜在增长水平。党中央明确提出，到2035年人均国内生产总值达到中等发达国家水平。只有持续提升发展质量，壮大经济实力，才能解决好社会主要矛盾，不断满足人民日益增长的美好生活需要；才能如期基本实现现代化，达到中等发达国家水平，进而全面建成社会主义现代化强国。

　　今年我国经济顶住外部压力、克服内部困难，经济实力再上新台阶，圆满实现经济社会发展主要预期目标。有机构和专家学者预测，我国全年经济将增长5.2%左右，国内生产总值有望超过126万亿元。经济运行总体回升向好，高质量发展也在扎实推进。展望下一阶段，国内外环境依然是战略机遇和风险挑战并存，进一步推动经济回升向好还需要克服不少困难和挑战。但总体看，有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，支撑高质量发展的要素条件仍在集聚增多。

　　当前，我国经济已进入趋势性恢复轨道，经济增速正向潜在增长水平回归。巩固和增强经济回升向好态势，要按照中央经济工作会议要求，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，坚持以科技创新引领现代化产业体系建设，深化重点领域改革，扩大高水平对外开放，推动中国经济提质增量行稳致远。

(责编：杨曦、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
产业观察：ESG成科技企业可持续发展必答题
　　作为重要的投资决策指标，ESG兼顾环境、社会、公司治理等多维度的价值观念，与我国提出的创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念高度契合，目前ESG理念正在成为一种国际共识。 在业内看来，一流的企业要有一流的ESG表现，在追求经济回报的同时，也要综合考虑企业的可持续发展和长期价值，营造全社会认识、理解、推动ESG体系建设的良好环境。…
强化绿色治理 推动构建快递包装全链条治理新格局
　　人民网北京12月22日电 （记者许维娜）近年来，我国快递业务量屡创新高。特别是自今年3月起，快递业单月业务量均超百亿件，其中，二季度、三季度业务量同比增速均保持两位数。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部