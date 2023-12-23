金观平

原标题：正确处理速度和质量的关系

中央经济工作会议强调，必须把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，并要求注意把握和处理好速度与质量的关系，不断巩固和增强经济回升向好态势。

经济发展是质和量的有机统一。质通常是指经济发展的结构、效益，量通常是指经济发展的规模、速度。推动高质量发展，不能把速度与质量对立起来。没有一定的速度，就难以形成量的合理增长，就业、居民收入就得不到保障，发展质量也无从谈起；只讲速度，不讲质量，发展速度不可持续，高质量发展就会缺乏后劲。要坚持稳中求进工作总基调，努力实现发展质量、结构、规模、速度、效益、安全相统一。

改革开放以后，党中央以经济建设为中心，领导全国各族人民奋力拼搏，创造出经济快速发展奇迹，国家经济实力大幅跃升，用几十年时间走完西方发达国家几百年走过的工业化历程。但随着发展阶段、环境和条件的变化，发展不平衡、不协调、不可持续问题也日益显现。在经济发展水平落后的情况下，一段时间的主要任务是要跑得快。跑过一程后，就要注意调整关系，注重发展的整体效能。当前我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，不仅要重视量的发展，更要重视解决质的问题，在质的大幅提升中实现量的有效增长。

高质量发展不是不要速度的发展。研究显示，现阶段我国经济潜在增长率在5%至6%左右。2020年至2022年受新冠疫情冲击，经济年均增长4.5%，这一增速相对于其他主要经济体是高的，但明显低于潜在增长水平。党中央明确提出，到2035年人均国内生产总值达到中等发达国家水平。只有持续提升发展质量，壮大经济实力，才能解决好社会主要矛盾，不断满足人民日益增长的美好生活需要；才能如期基本实现现代化，达到中等发达国家水平，进而全面建成社会主义现代化强国。

今年我国经济顶住外部压力、克服内部困难，经济实力再上新台阶，圆满实现经济社会发展主要预期目标。有机构和专家学者预测，我国全年经济将增长5.2%左右，国内生产总值有望超过126万亿元。经济运行总体回升向好，高质量发展也在扎实推进。展望下一阶段，国内外环境依然是战略机遇和风险挑战并存，进一步推动经济回升向好还需要克服不少困难和挑战。但总体看，有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，支撑高质量发展的要素条件仍在集聚增多。

当前，我国经济已进入趋势性恢复轨道，经济增速正向潜在增长水平回归。巩固和增强经济回升向好态势，要按照中央经济工作会议要求，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，坚持以科技创新引领现代化产业体系建设，深化重点领域改革，扩大高水平对外开放，推动中国经济提质增量行稳致远。

(责编：杨曦、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经