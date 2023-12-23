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《亚洲数字经济报告》：中国数字经济规模遥遥领先

潘洁
2023年12月23日09:26 | 来源：新华网
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原标题：《亚洲数字经济报告》：中国数字经济规模遥遥领先

博鳌亚洲论坛12月21日发布的《亚洲数字经济报告》显示，中国数字经济规模遥遥领先，2022年达到7.47万亿美元。日本位居第二，规模为2.37万亿美元。韩国位居第三，规模为9523亿美元。此外，印度、沙特阿拉伯、新加坡、印度尼西亚、以色列、马来西亚数字经济规模也都超过1000亿美元。

“中国是世界上数字经济发展环境最友好、势头最强劲、应用最广泛的国家之一。”博鳌亚洲论坛秘书长李保东说，中央经济工作会议提出“要大力推进新型工业化，发展数字经济”。可以预期，数字经济将继续成为中国经济增长的重要动力。

报告指出，数字经济已成为亚洲经济发展的重要动力源。2022年，亚洲14个代表经济体数字经济规模达12.8万亿美元，同比名义增长3.5%，占GDP比重为38.5%。产业数字化成为亚洲数字经济发展的主引擎，占数字经济比重为80.6%，其中，第三产业引领行业数字化融合渗透，一二三产业数字经济占行业增加值比重分别为8.3%、23.1%和39.2%。

截至2022年底，中国已与17个国家签署“数字丝绸之路”合作谅解备忘录，与30个国家签署电子商务合作谅解备忘录，与18个国家和地区签署《关于加强数字经济领域投资合作的谅解备忘录》。“‘数字丝绸之路’聚焦推动合作国家间互联互通和创新发展，为共建国家经济发展和产业数字化转型带来了机遇。”李保东说。

报告指出，亚洲数字基础设施建设存在较大区域数字鸿沟，中国、日本、新加坡和韩国等成熟市场处于数字基础设施布局和建设的发展前沿，其他国家仍面临布局不完备、投资不足、技术支撑不足等障碍，基础设施建设薄弱。

李保东表示，亚洲各国应当合力推动共享数字经济发展红利，加强网络建设和研究合作，推动信息基础设施互联互通，加大政产学研在智慧农业、工业互联网、数字医疗等领域合作，推广领先国家在产业数字化、金融科技、共享经济等领域的发展经验。此外，亚洲国家也应充分利用多双边合作，加深数字经济国际治理规则合作。（记者潘洁）

(责编：杨曦、杨迪)
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