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农业农村部部署元旦春节期间“菜篮子”产品稳产保供

于文静
2023年12月24日08:27 | 来源：新华网
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原标题：农业农村部部署元旦春节期间“菜篮子”产品稳产保供

近期，全国多地出现强雨雪、强寒潮天气，低温雨雪冰冻灾害风险高，给“菜篮子”产品生产供应带来影响。农业农村部对此作出部署，要求各地统筹抓好生产发展、市场流通、质量安全、调控保障，确保元旦、春节期间“菜篮子”产品稳产保供。

这是记者23日从农业农村部了解到的消息。

农业农村部要求各地严格落实“菜篮子”市长负责制，抓好生产供给，强化质量监管。及时预判灾害性天气对生产的影响，落实好棚室加固、补光增温、水肥管理、病虫害防治等措施。分区分类抓好南菜北运基地和北方设施蔬菜生产。强化生猪产能调控，抓好重大动物疫病防控，统筹做好牛羊禽、生鲜乳生产和水产养殖。推动监管措施落实到乡、村，落实到生产主体，加大风险监测和监督抽检力度，严厉打击违法违规行为。

农业农村部强调，各地要促进市场流通，做好监测预警。严格落实鲜活农产品运输“绿色通道”政策，引导主产区与大中城市建立稳定对接关系，健全完善“菜篮子”产品跨区域联动保供机制和滞销卖难应急处置机制，保障种养农户合理收益。加强“菜篮子”产品生产情况调度、市场运行动态监测，及时发布供求信息。

(责编：孙红丽、陈键)
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