陈炜伟、严赋憬

原标题：增发国债第二批项目清单下达

国家发展改革委23日发布消息，国家发展改革委近日商有关部门下达2023年增发国债第二批项目清单，共涉及增发国债项目9600多个，拟安排国债资金超5600亿元。截至目前，前两批项目涉及安排增发国债金额超8000亿元，1万亿元增发国债已大部分落实到具体项目。

国家发展改革委有关负责人介绍，第二批项目清单包括以海河、松花江流域等北方地区为重点的骨干防洪治理工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升工程、重点自然灾害综合防治体系建设工程等领域项目。项目的建设实施对加快完善我国防洪工程体系、应急管理体系，系统化提升防灾减灾救灾能力，更好保障人民群众生命财产安全具有重要意义。

据介绍，下一步，国家发展改革委将按照党中央、国务院决策部署，会同有关部门督促各地高质量推进项目建设，加快资金拨付使用，尽快形成实物工作量。同时，加强项目监管，着力把项目建设成为民心工程、优质工程、廉洁工程。

(责编：孙红丽、陈键)

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