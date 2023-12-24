王希

原标题：2022年中央企业万元产值综合能耗比“十三五”末期下降6.09%

近年来，中央企业积极布局新能源产业，创新开发绿色低碳新产品，着力建设绿色循环产业体系，探索延伸零碳产业，努力实现从源头到终端减碳。2022年，中央企业万元产值综合能耗、万元产值二氧化碳排放比“十三五”末期分别下降6.09%、11.5%。

日前，中央企业和地方国资国企社会责任系列蓝皮书集中发布活动在京举行。这是记者从此次活动上了解到的信息。

当日发布的《中央企业社会责任蓝皮书（2023）》，重点对中央企业2022年度的责任实践、责任管理、责任报告、责任指数和责任案例等方面进行了系统分析与总结，反映了中央企业在推动高质量发展、增强优质供给、坚持创新驱动、践行绿色发展、推进乡村振兴、全力抢险救援、服务民生事业、促进区域协调发展以及加强海外履责等9个方面的新进展。

“在积极开展社会责任实践的同时，中央企业不断优化社会责任管理。”国务院国资委社会责任局副局长汪洋在活动上表示，目前，已有超九成的中央企业推进下属企业建立了社会责任组织体系，超四成中央企业已经制定了社会责任专项制度。

当日的活动上还发布了《中央企业海外社会责任蓝皮书（2023）》《国资国企社会责任蓝皮书（2023）》。

来自国务院国资委的信息显示，近年来，越来越多的国有企业积极发布社会责任报告，通过邀请相关方参加企业社会责任会议、实地走访等形式与利益相关方加强沟通交流，增强企业运营透明度和各方认同度。

目前，在中央企业层面，已基本实现了社会责任报告发布“全覆盖”；在地方国企层面，北京、山西、上海、广东4个地方国资委已实现所监管企业发布社会责任报告“全覆盖”。

(责编：孙红丽、陈键)

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