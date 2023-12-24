“雪龙2”号再度停靠新西兰利特尔顿港
2023年12月24日08:36 | 来源：新华网
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原标题：“雪龙2”号再度停靠新西兰利特尔顿港
新华社“雪龙2”号12月23日电（记者周圆）北京时间23日凌晨，执行中国第40次南极考察任务的“雪龙2”号再度停靠新西兰利特尔顿港，开展物资补给和人员轮替工作。
“雪龙2”号之前在罗斯海新站完成物资卸运和人员登陆工作，并赴韩国张保皋站接上23名韩国考察队员，帮助运送他们到利特尔顿港。此次靠港期间，“雪龙2”号将补充蔬菜、水果等物资，接上大洋考察队员。23名韩国考察队员将下船。
接下来，“雪龙2”号将前往阿蒙森海执行考察任务，开展生物生态、水体环境、沉积环境、大气环境及污染物分布综合调查监测。
中国第40次南极考察由自然资源部组织，派出3艘船执行南极考察任务。目前“雪龙”号正在前往长城站，继续执行卸货及科考任务；“天惠”轮日前已经完成罗斯海新站建站物资卸运，新站也转入工程全面建设阶段。
(责编：孙红丽、陈键)
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