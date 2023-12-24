原标题：支持中国体育事业发展 安踏集团携手中华全国体育基金会成立“奥运领奖台公益基金”

安踏集团12月23日宣布，未来5年将向中华全国体育基金会捐赠价值1亿元的现金和装备，成立“安踏集团奥运领奖台公益基金”，旨在助力中国竞技体育事业，支持基层体育及青少年体育发展，并为伤病运动员提供救助与保障。在安踏集团奥运领奖台公益基金发布仪式上，国家体育总局副局长李颖川为安踏集团颁授了“体育公益合作伙伴”牌匾。

“安踏集团奥运领奖台公益基金”以服务国家体育发展战略为目标，主要由三部分构成：

一、4000万元现金捐赠，将用于激励登上奥运领奖台的中国运动员。激励将覆盖未来五年共三届奥运赛事：2024年巴黎夏季奥运会，2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬季奥运会及2028年洛杉矶夏季奥运会。

二、1000万元现金捐赠，将用于运动员伤病及困难救助保障。

三、价值5000万的装备捐赠，将用于支持奥运竞赛项目后备人才队伍培养，包括但不限于中西部欠发达地区的优秀年轻运动员及基层教练员。并为参加国家体育总局体育公益支教项目的在校大学生提供装备支持。

安踏集团执行董事、联席首席执行官吴永华表示：“安踏一直是中国体育坚定的支持者和亲密伙伴，致力于为中国体育事业贡献力量。我们希望这个基金能够进一步鼓舞中国健儿们在奥运赛场上砥砺奋进、为国争光，同时为伤病运动员解除后顾之忧，为基层体育和青少年体育的发展尽一分力。未来，安踏还将继续加大投入运动科技研发，为大众体育提供良好的装备及保障，为建设现代化体育强国之路保驾护航。”

中华全国体育基金会理事长王卫东表示：“我们感谢安踏集团对于中国体育的支持，相信基金的成立将促进我国竞技体育水平提升，及中西部等地区基层体育事业的发展。”

作为连续16年中国奥委会官方合作伙伴，安踏累计为8届奥运会，28支中国国家队打造奥运装备，助力中国运动员近300次登上奥运领奖台。展望未来，安踏将坚持以科技为引领，以消费者为导向，一方面在前沿运动科技的探索上寻求突破，助力国家竞技体育的奥运战略；另一方面通过消费者洞察结合最新科研创新成果，持续迭代升级，为中国最广大的人群提供科技含量高并符合中国人实际需求的运动装备商品，推动品牌充满生命力地长远发展，引领本土运动品牌从“中国制造”向“中国创造”迈进。

安踏集团始终致力于公益事业，并于今年9月获得民政部颁发的中华慈善奖“捐赠企业奖”。截至目前，安踏集团在慈善公益上的总投入已超过22亿元，其中国内灾难救助及国际人道主义援助超过1亿元。集团与集团创始人家族捐资百亿成立的和敏基金会一起，共同搭建了“五个一”企业社会责任体系：即一项医疗援助计划、一项助力中国体育计划、一项体育教育公益计划、一项生态保护计划和一项扶危助困计划，以“体育赋能、健康中国”为核心目标回馈社会，助力美好生活的实现。其中，旨在以体教融合助力乡村振兴的“安踏茁壮成长公益计划”，累计投入现金及装备超8.3亿元，惠及31个省的576万名青少年。

(责编：崔元苑、高雷)

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