新华社上海12月24日电（记者贾远琨、张辛欣）12月24日，国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”在上海吴淞口国际邮轮港离港出海，进行首次试运营。

12月24日拍摄的“爱达·魔都号”局部。 新华社记者 丁汀 摄

近1300名来自全球各地的船员已到位，与体验乘客一起完成此次试航，全船模拟真实运营状态，检验邮轮的运营能力。

12月24日，“爱达·魔都号”停靠在上海吴淞口国际邮轮港。 新华社记者 丁汀 摄

首次试运营在12月25日结束，随即开始第二次试运营。通过两次试运营，确保2024年1月1日的商业首航为旅客提供更好的服务。商业首航将从上海吴淞口国际邮轮港出发，执航上海至东北亚的国际邮轮航线。

(责编：宋心蕊、赵欣悦)

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