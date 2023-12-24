出海！国产首艘大型邮轮离港试运营
2023年12月24日16:15 | 来源：新华网
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新华社上海12月24日电（记者贾远琨、张辛欣）12月24日，国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”在上海吴淞口国际邮轮港离港出海，进行首次试运营。
12月24日拍摄的“爱达·魔都号”局部。 新华社记者 丁汀 摄
近1300名来自全球各地的船员已到位，与体验乘客一起完成此次试航，全船模拟真实运营状态，检验邮轮的运营能力。
12月24日，“爱达·魔都号”停靠在上海吴淞口国际邮轮港。 新华社记者 丁汀 摄
首次试运营在12月25日结束，随即开始第二次试运营。通过两次试运营，确保2024年1月1日的商业首航为旅客提供更好的服务。商业首航将从上海吴淞口国际邮轮港出发，执航上海至东北亚的国际邮轮航线。
(责编：宋心蕊、赵欣悦)
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