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推动品牌建设 打造一流企业

2023年12月25日06:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　2023中国品牌论坛企业家峰会现场。
　　谢 明摄（人民视觉）

　　用好现代科技  满足消费需求    

　　青海春天药用资源科技股份有限公司董事长  张雪峰

　　为消费者提供更好的产品一直是听花品牌的关注点。从消费者健康的角度出发，提供更好的消费体验，正是听花品牌倡导的价值理念。

　　听花酒在传统白酒酿造的基础上实现了从理论、技术，到酒体价值的创新与升级。听花酒提出了新的健康酿酒理念，创建“定向成分编辑工艺”，将老酒进行再酿造，力争实现更好品质。白酒酿造的科技创新，就是运用现代生物科技、数字科技精准提升工艺水平，更有益于消费者的身体健康。

　　听花酒采用定向菌特制香曲，对原料老酒进行二次发酵，产生更丰富的口感风味，再运用超滤纳滤、精馏浓缩等工艺，对酒体中关键风味成分进行定向切分与重组，提升了白酒的口感。听花酒用了整整7年时间，历经数千次试制调整，在今年9月完成了酒体的定型。

　　听花酒的品牌理念是站在消费者的视角看产品价值和品牌文化，从而让消费者更好地感知品牌价值。聚焦“口感体感”评价体系的内控指标，听花酒在酿酒科学、生命科学、神经医学、生物科学等领域，不断探索创新，努力完善酒体健康酿造基础理论和优化工艺技术。未来，听花酒将持续专注品牌建设，不断通过创新研发，让听花产品更好地满足消费者需求。

　　

　　坚持自主研发  打造国产品牌

　　广州谷雨生物科技有限公司创始人、首席执行官  王安宁

　　近年来，谷雨坚持科技创新，打造国产品牌，为消费者提供优质护肤产品。

　　这些年，谷雨始终坚持高投入与规模化自主研发，建立起了包括光甘草定、稀有人参皂苷、番茄红素等在内的原料库。谷雨自建集原料、配方、功效检测于一体的大型高规格青囊研发中心，有力保障了自研特色原料和产品的自主规模化生产。

　　谷雨从建立之初就探索自行提取原料光甘草定，如今，依托自主研发的突破性熔融结晶技术，有效提升光甘草定纯度。目前，谷雨正在同步研究二氧化碳超临界萃取技术，可进一步提高光甘草定的品质。同时，在剂型研究上，面对光甘草定不溶于水、油，难溶于醇的应用问题，谷雨攻克了30纳米包裹技术，提高了光甘草定的透皮吸收效果。

　　用二十四节气中的“谷雨”作为品牌名称，体现了谷雨传承弘扬中华优秀传统文化的理念。谷雨将中华优秀传统文化与现代审美创新结合，在品牌推广中融入“诗意美学”，通过文创设计和活动，让消费者在认同品牌的同时，有更好的消费体验。

　　谷雨积极践行环保理念，推动使用可再生材料和环保包装；助力乡村全面振兴，建立光果甘草种植基地，帮助当地防风固沙，带动当地群众就业增收。明年，谷雨计划成立公益基金会，更好地履行企业社会责任。

　　

　　强化质量管理  持续创新驱动

　　润泽智算科技集团股份有限公司董事长  周超男

　　品牌建设和发展对于企业来说至关重要，也是新机遇和新挑战。为实现品牌建设的目标，必须激发企业创造力，提高竞争力，强化品牌力，持续努力打造知名品牌。

　　强化质量管理，跑出品牌建设“加速度”。润泽科技树立质量第一的发展理念，开展质量提升行动，加强全面质量管理。润泽科技依托行业质量标准，持续推进质量提升，健全企业质量安全规范，积极推动行业质量标准建设。

　　持续创新驱动，激发品牌建设“新动能”。润泽科技不断探索算力基础设施产业的创新发展路径，专注高技术、高效能、高算力研发，让海量数据安全有序流动，以算力赋能产业发展。润泽科技始终以合作为基础，为客户提供优质服务，推动行业可持续发展。

　　践行社会责任，擦亮品牌建设“新名片”。践行社会责任是品牌高质量发展的应有之义。企业品牌建设与践行社会责任相互促进、相辅相成。润泽科技积极参与普惠、帮扶、助学等公益事业，切实践行企业社会责任，强化品牌价值，丰富品牌内涵，树立品牌口碑，彰显了企业的使命感和责任感。

　　品牌是企业的关键竞争力，是企业发展的重要推动力。下一步，润泽科技将坚定聚焦企业品牌建设，以国际视野、跨界思维，引领企业跑出高质量发展加速度。

　　

　　研发清洁能源  推动绿色发展

　　山西鹏飞集团有限公司董事局主席兼总裁  郑  鹏

　　绿色是高质量发展的鲜明底色，在践行绿色发展理念方面，鹏飞脚步不停。

　　氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，对于构建清洁低碳安全高效的能源体系具有重要意义。鹏飞集团始终通过一体化发展，在煤焦化等传统能源领域打造品牌、提升竞争力，又立足传统产业基础，瞄准新能源产业，打造鹏飞氢能品牌。

　　着眼全球，放眼未来，鹏飞集团立足时代发展，全方位布局氢能产业，加快构建“气—站—运—车”全产业链，全方位提升企业竞争力。鹏飞未来发展的战略目标越来越明晰。

　　助力建设氢能特色小镇，激活发展新动能。鹏飞集团全力谋划布局“氢进万家·氢能小镇”科技示范工程，以氢能经济为发力点，依托鹏飞氢能源基地，打造千亿级氢能产业。

　　助力发展绿色出行，倡导绿色生活方式。鹏飞集团通过研发氢燃料电池公交车、乘用车、摩托车等交通工具，推广氢能应用，助力绿色生活方式的普及。

　　促进氢能产业健康发展，让鹏飞氢能品牌造福更多人群。依托鹏湾氢港氢能产业基础，打造富氢水等氢能特色农业品牌，让更多消费者享受到绿色产品。

　　未来，鹏飞集团将继续携手各方加速新质生产力形成，为推动经济高质量发展贡献自己的力量。

　　

　　专注创新实践  助力产业升级

　　赛力斯汽车有限公司总裁  何利扬

　　新能源汽车作为我国汽车产业转型升级的重要方向，有利于推进汽车产业高质量发展。一直以来，赛力斯潜心耕耘汽车产业，不断探索实践，持续为用户带来创新产品，努力推进品牌建设。

　　创立于1986年的赛力斯汽车，经历了从汽车零部件制造到整车制造，再到新能源汽车研发的发展历程。赛力斯汽车始终坚持创新驱动，顺应时代与行业发展大势，走独具特色的品牌发展之路，推动企业高质量发展。

　　沿着这一思路，赛力斯汽车在三个层面进行创新实践，可以概括成三个“新”，即新汽车、新模式、新标杆。

　　赛力斯汽车践行智电融合发展之路。在智能化方面，赛力斯汽车与华为深度合作，相继推出了AITO问界M5、M7等系列产品，在行业中率先搭载鸿蒙智能座舱和智能驾驶解决方案。赛力斯汽车的智慧工厂以国际领先的标准打造，数千台智能化设备，融合AI视觉、大数据等先进技术，实现了关键工序100%自动化，助力产业升级。

　　目前，赛力斯汽车产品远销南美、非洲、中东、东南亚以及欧洲。研发投入占营业收入10%以上，AITO问界产品的研发投入累计已超120亿元。

　　未来，赛力斯汽车将继续用质量引领品牌建设，以“精品战略”打造独特品牌价值，力争成为中国制造的新名片。

　　

　　发挥金融优势  惠及千家万户

　　中国平安集团党委委员、董事会秘书、品牌总监  盛瑞生

　　中国平安集团成立35年来，始终致力于建设国家信赖、国民喜爱、与时俱进的企业。

　　国民喜爱的品牌，在于满足人们对美好生活的向往和需求。35年来，平安累计保险赔付总额超2.2万亿元。面对人们对于金融服务多样化、便捷性、一站式等需求，平安努力成为客户身边的金融顾问、家庭医生和养老管家，为超过2.3亿个人客户提供产品与服务。为了让金融创新成果惠及千家万户，平安持续做好普惠金融，提升金融产品可得性、便利性。

　　国家信赖的品牌，在于始终与经济社会发展同频共振。平安坚持以支持实体经济发展、服务国计民生作为发展的着力点。长期以来，平安充分发挥独特优势，通过保险、银行、资管、证券等业务，为经济社会发展贡献力量。截至今年6月底，平安累计投入逾8.27万亿元支持实体经济发展，覆盖能源、交通、水利等国家重大项目；积极响应乡村振兴与可持续发展战略，“三村工程”累计投入乡村产业帮扶资金超1000亿元。

　　只有与时俱进，才能永葆企业高质量发展活力。35年来，平安经历了5次品牌标识的演变，但不变的是品牌与文化的传承。从金融出发，到以科技赋能金融，再到综合金融与医疗健康双轮驱动，平安不断与时俱进，紧跟时代步伐，以创新驱动发展。

　　

　　探索数字发展  推动普惠金融

　　微众银行首席财务官、董事会秘书  王立鹏

　　近年来，微众银行始终秉持“让金融普惠大众”的理念，探索一条差异化、特色化的数字普惠金融发展之路。

　　以科技为发展引擎，深耕科技自主创新，集中资源搭建起国内首个具备完全自主知识产权、可支撑亿量级客户和高并发交易的分布式系统，节省了购买高端计算资源、商业软件许可的费用，探索出了一条风险可承担、成本可负担、商业可持续的发展路径。

　　推出“微粒贷”“微业贷”等特色普惠金融产品，覆盖农民、个体工商户、低收入人群和老年人等多个群体。

　　为科创型中小微企业等经营主体打造科创金融产品“微业贷科创贷款”，该产品具有无需抵质押、无需线下开户、全天候、智能化等特点，助力更多科创型中小微企业实现高质量发展。

　　针对绿色金融贷款制定了专项政策性支持，不仅单列绿色信贷额度，优先满足绿色金融的额度需求，还为绿色相关行业的企业客户定制服务方案，给予利率优惠。

　　上线“空中柜台”服务，通过音视频通信技术，为老年客群、视障听障人士等群体提供便捷金融服务。

　　展望未来，微众银行将继续秉持“让金融普惠大众”理念，探索特色数字普惠金融发展之路，为加快建设金融强国增添助力。

　　

　　坚持绿色发展  贡献品牌力量

　　海尔集团首席品牌官  王梅艳

　　塑造世界一流品牌，是海尔努力的方向。对标世界一流企业，海尔围绕产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代四个维度持续创新，打造高质量发展新引擎。

　　在“产品卓越”维度，从生产出亚洲首台四星级冰箱，到不断研发一款款优质产品，海尔集团从跟跑到领跑，让全球消费者用上了更多“中国制造”。驱动全产业链实现产品绿色化、制造绿色化、产业绿色化，海尔始终坚持品质至上、绿色发展。

　　在“品牌卓著”维度，海尔历经6个战略发展阶段，实现了从自主创牌到生态品牌建设的持续升级。海尔本土化布局，在全球建立35个工业园、138个制造中心，服务全球10亿用户家庭。海尔推出卡奥斯工业互联网平台，目前已链接企业90万家，为15.8万家企业提供数字化转型服务。

　　在“创新领先”维度，海尔在全球布局十大研发中心、71个研究院，近10年来，创造了200余项对行业有重大影响的原创技术。

　　在“治理现代”维度，海尔以党建引领企业高质量发展，创新人单合一管理模式，发挥每个员工的积极性、创造性。同时，通过不断加强公司治理体系和审计风控体系建设，推进企业竞争力持续升级。

　　海尔有信心通过打造生态品牌，推动企业高质量发展，打造世界一流企业，为建设品牌强国贡献力量。

　　

　　提升产品价值  服务健康生活

　　康师傅控股有限公司执行副总裁  王世琦

　　当前，食品饮料行业正由高速增长转向高质量发展，这对于食品饮料企业来说既是机遇，也是挑战。

　　近年来，随着全球供应链布局的变化，企业的生产与经营成本有一定程度的增加。同时，消费行为也正发生着巨大变化。消费者更关注营养、健康等，也更重视产品的功能价值、情绪价值，而且也更加关注产品对环境的影响等。

　　因此，企业必须主动转型升级，为消费者提供更好的产品与体验，创造新的消费价值，促进行业良性发展。具体而言，可以通过以下三个方面促进转型升级。

　　第一是要有“新思维”。近年来，康师傅持续打造从农田到餐桌的经营管理体系，形成智能化与效能化的产业链，为消费者带来更营养更安心的产品，与上下游合作伙伴共同探索健康发展之路。

　　第二是打造“品质新生活”。康师傅作为航天合作伙伴，全面对接航天标准，用每一个产品向消费者传递“欢乐饮食、美好生活”的理念，努力形成行业与消费者的良性互动。

　　第三是创造“新价值”。去年康师傅发布了一款实现碳中和茶类饮料，同时把相关技术标准、减碳说明书等分享给行业伙伴，力争创造绿色商业价值链。

　　未来，康师傅将继续用更多元化、更好品质的产品服务消费者，为中国式现代化建设作出自己的贡献。

　　《 人民日报 》（ 2023年12月25日 13 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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