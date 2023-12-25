孙洪武

原标题：积极培育引领乡村振兴的产业动能

习近平总书记在重要文章《加快建设农业强国 推进农业农村现代化》中指出“全面推进乡村振兴是新时代建设农业强国的重要任务”，强调“产业振兴是乡村振兴的重中之重，也是实际工作的切入点”。

要加快对乡村振兴的引领，首先要把乡村产业动能培育好。乡村产业动能既有自然禀赋的原始动力，又有人民群众的创造伟力，还有各项政策的支持合力。发展乡村产业要在供给侧上动脑筋，要在需求侧想办法，还要运用现代科技文化提升产业发展素质、优化产业发展方式，让乡村产业始终服务人民，始终为了农民。

发展乡村产业要在打造乡村特色上下功夫。我国幅员辽阔，拥有丰富的自然资源，也有深厚的人文底蕴。塑造乡村产业特色，要有大局观，学会跳出思维局限，从更广阔的视野和空间去认识本地特色，充分了解当地的乡土资源、物产资源、村落资源、自然风光、历史人文、生活习惯，从中找灵感、寻特色。同时，要注意用特色赋能产业，在资源禀赋优势中明确合适的产业类型和发展方向，使产业具有鲜明的地域印记和乡土“基因”，突出市场“独一份”，产品“立得住”，销售“错峰头”，品牌“叫得响”，走差异化、特色化的高质量发展道路。

发展乡村产业要在农业多功能发挥上开新业。满足人民日益增长的美好生活需要，离不开乡村产业发展。全面建设社会主义现代化国家，出发点和落脚点是让人民生活越过越好。越是现代化，物质生活就会越丰富，人民群众对山清水秀的田园风光就越表现出强烈而多样的需求。农业除了保障粮食和重要农产品供给主要功能外，其生态涵养、休闲观光、文化传承等功能为乡村产业发展提供了大有可为、大有作为的新发展领域和广阔天地。立足农业的多功能发挥来发展乡村新产业，既可以带动农业提质增效、农民增收致富，也能满足人民群众对美好生活的需要、促进共同富裕。

发展乡村产业要在生态低碳转型上想办法。中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。培育乡村产业动能，需要把基点和作用力放在发展方式转型上，坚持绿色底色、生态底盘，依靠科技创新和数字赋能；需要摒弃竭泽而渔、焚薮而田、大水大肥、大拆大建的老路子，根据当地的资源环境承载力和产业发展基础来合理规划产业布局，将生态农业、低碳乡村作为乡村产业发展的目标任务和价值追求，做到资源节约高效利用、环境生态友好美丽，守住绿水青山。

发展乡村产业要在赓续农耕文明上做文章。我国是农业大国，农耕文明悠久而灿烂，农业文化遗产是我们的重要财富，中华民族的祖先创造出的丰厚农业文化遗产，实现了数千年的稳定发展和对土地的持续利用。培育乡村产业动能，需要从农耕文明中汲取营养智慧，在农耕文明中探寻“发展基因”，结合智慧精准、数据智能技术进行守正创新、融合创新，结合文化、艺术开展前沿交叉创新，瞄准人们精神需求在农产品上的投射和聚焦，围绕美食、美景培育和发展乡村产业，让农产品富有人文属性，让农产品消费者能体验到物质满足，更能感受到精神富足。

（作者：孙洪武，系江苏省农业科学院副院长、研究员）

(责编：杨曦、陈键)

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