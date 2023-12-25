江耘

原标题：我国首次应用直升机开展特高压X射线带电检测

科技日报讯 （记者江耘 通讯员姚羽霞 吴梦璐 董心怡）日前，国网湖州供电公司联合国网空间技术公司首次应用直升机对特高压±800千伏金塘直流输电线路进行X射线检测作业。这在特高压直流输电线路上尚属全国首次。

特高压±800千伏金塘直流输电线路，起于四川省凉山州白鹤滩换流站，途经四川、重庆、湖北、安徽、浙江等5省（市），止于浙江省杭州市浙北换流站，全长2140.2公里，是落实“西电东送”国家战略的重点工程。

正如X射线医疗诊断一样，输电线路X射线检测是一种利用X射线的穿透性和吸收特性来检查输电线路零部件内部结构有无缺陷的无损检测方法。“这次检测的对象是±800千伏金塘线上的导线压接管，它的压接质量难以通过外观检查发现问题，但会影响输电线路安全运行。”国网湖州供电公司运检部副主任岳灵平介绍。

当天，一架直升机通过绝缘绳索吊挂着身穿全套屏蔽服的作业人员沿既定航线飞至指定地点，将作业人员精准投放到带电运行的±800千伏金塘线上。随即，作业人员运用X射线机、控制终端等设备对指定耐张线夹进行检测。整个过程用时约30分钟，相比于纯人工作业方式效率提升约80%。

“特高压输电线路位于山区，部分耐张线夹离地高度甚至超过一百米。再加上X射线检测设备体积大、重量大，人工带电作业难度和风险比较高，一般只能在停电情况下进行X射线检测。”岳灵平介绍，按照±800千伏金塘线满功率运行状态，这次直升机X射线带电检测作业，相当于增加输送清洁电能约2000万千瓦时。

据介绍，特高压直升机带电作业具有安全可靠、机动灵活、不受地形限制等优势，可以快速把作业人员送达作业点，减少交通、爬塔、走线以及转运工器具的时间和体能消耗，是国内最先进的检修技术之一。

(责编：杨曦、陈键)

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