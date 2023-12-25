人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

冰雪运动激活冬季旅游新动能

何 亮 付丽丽
2023年12月25日09:09 | 来源：科技日报
小字号

原标题：冰雪运动激活冬季旅游新动能

　　有人急速滑行，有人翻滚而下……坐落于天山山脉的丝绸之路国际滑雪场白雪皑皑、人头攒动，冰天雪地里一片火热的景象。

　　冬季以来，新疆的冰雪运动项目再次走热。随“追着雪花看新疆”主题采访活动，记者走进新疆乌鲁木齐、伊犁等地。当地依托得天独厚的冰雪资源，加快冰雪经济发展步伐。冰雪运动也在各项利好因素促进下，成为新疆旅游产业发展的新动力，助力新疆形成“四季皆游”新格局。

　　冰雪运动蔚然成风

　　“蹬冰、收腿、摆臂……”12月20日，在乌鲁木齐县水西沟中学的冰场上，同学们你追我赶，冰刀划过冰面“唰唰”作响，教练不时对学生们进行技术指导。

　　“明年我就可以像他们一样穿上冰鞋自由滑行了。”冰道一旁的嬉戏区，一年级学生马一琳正在和同学玩冰爬犁，看着不远处正在练习速度滑冰和打冰球的高年级学生，眼里满是羡慕。

　　“我们学校有20多年冰雪运动的历史，学生们冬天在学校的冰场训练，夏天在操场上练习轮滑。”水西沟中学党支部书记申光明告诉记者，冰雪运动是当地很多孩子喜爱的运动，在学校、家长的共同努力下，学校为国家和自治区输送了一大批专业速滑运动员。

　　在新疆，冰雪运动进校园已经蔚然成风，水西沟中学是一个典型缩影。据了解，新疆已开设冰雪特色体育课程的中学达56所，被评为“全国校园冰雪运动特色学校”的学校达93所。

　　冰雪经济乘势而上

　　雪地徒步、越野滑雪、速度滑冰、雪地摩托穿越……在新疆丝绸之路滑雪场，丰富多彩的冰雪运动项目，可以满足游客多样化的冰雪度假需求，尽享冰雪乐趣！

　　12月19日，丝绸之路国际滑雪场的3条被网友评为“中国最具挑战性雪道”正式开滑。技术高超的哈萨克族滑雪爱好者纵身而下，驰骋于坡度极高的茫茫雪道上。

　　“今年滑雪场开板较晚，但冰雪运动的热度并未消减。各个滑雪场也都拓展多元化项目，带动冰雪游持续火热。”丝绸之路山地度假区董事长李建宏说。

　　数据显示，2023年以来，新疆通过冰雪运动等体育项目，带动旅游接待游客突破2亿人次，同比增长约78%。特别是近年来丝绸之路、将军山、可可托海等大型滑雪场通过举办冰雪赛事活动，滑雪人次创历史新高。

　　冰雪生活动力十足

　　帐篷、泡泡屋、天幕……在新疆乌鲁木齐县水西沟镇闸滩村野路子营地·趣野文创园，各种露营装备应有尽有。游客可以与家人朋友看雪景、围炉煮茶、吃火锅，尽情亲近大自然，享受宁静和放松。

　　趣野文创园创始人周成介绍，该营地占地面积近40亩，于今年8月开门营业，是一家集露营地、特色集装箱、网红奶茶、太空舱住宿等多种元素于一体的文创园。不仅如此，文创园还特别设置了10个花车，是为促进当地村民增收免费设立的摊位，摊主可以售卖当地当季的农副产品。

　　“这些骆驼摆件、毛毡钱包、毡房首饰盒等，都是我们合作社的姐妹们手工做的。凭借这手艺，我们一个月可以收入4500元左右。”乌鲁木齐县萨尔达坂乡胡拉莱合作社社长、市级非物质文化遗产项目哈萨克族刺绣代表性传承人哈提玛·艾乃都说。在她的带领下，一群哈萨克族绣娘走上了致富小康路。

　　在新疆伊犁州新源县，哈萨克族大学生叶尔达那·吉恩斯艾力今年毕业后选择返乡创业，加入了哥哥在天牧台附近经营的马队合作社。在助力家乡旅游业发展的同时，他也更好地实现了自己的人生价值。目前，那拉提景区内共有5个马队合作社，为游客提供骑马观光服务的同时，也解决了当地千余名哈萨克族群众的就业问题。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
致敬时代智领未来 业内代表共探汽车产业发展新机遇
　　人民网北京12月24日电 （记者栗翘楚）今日，由人民网主办的2023“人民之选”汽车风云榜盛典在北京人民日报社新媒体大厦举行，在中国汽车工业发展70周年的时间节点上，汽车行业政产学研各界代表共聚一堂，围绕中央经济工作会议部署，探讨行业高质量发展新路径。 会上，人民网与中国汽车工程学会启动“中国汽车创新科技巡礼”，充分发挥国家级媒体平台与国家级行业组织的协同作用，积极助力汽车产业探索新技术、新业态、新模式。…
严冯敏：以贯彻落实《质量强国建设纲要》为契机 推动汽车产业高质量发展
　　中国消费品质量安全促进会副理事长严冯敏发言。人民网 马天翼摄 人民网北京12月24日电 （记者杜燕飞）今日，由人民网主办的2023“人民之选”汽车风云榜盛典在人民日报社新媒体大厦举行，活动以“致敬时代 智领未来”为主题，邀请政产学研的各界代表在中国汽车工业70周年的时间节点上，探讨行业高质量发展新路径。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部