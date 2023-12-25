何 亮 付丽丽

原标题：冰雪运动激活冬季旅游新动能

有人急速滑行，有人翻滚而下……坐落于天山山脉的丝绸之路国际滑雪场白雪皑皑、人头攒动，冰天雪地里一片火热的景象。

冬季以来，新疆的冰雪运动项目再次走热。随“追着雪花看新疆”主题采访活动，记者走进新疆乌鲁木齐、伊犁等地。当地依托得天独厚的冰雪资源，加快冰雪经济发展步伐。冰雪运动也在各项利好因素促进下，成为新疆旅游产业发展的新动力，助力新疆形成“四季皆游”新格局。

冰雪运动蔚然成风

“蹬冰、收腿、摆臂……”12月20日，在乌鲁木齐县水西沟中学的冰场上，同学们你追我赶，冰刀划过冰面“唰唰”作响，教练不时对学生们进行技术指导。

“明年我就可以像他们一样穿上冰鞋自由滑行了。”冰道一旁的嬉戏区，一年级学生马一琳正在和同学玩冰爬犁，看着不远处正在练习速度滑冰和打冰球的高年级学生，眼里满是羡慕。

“我们学校有20多年冰雪运动的历史，学生们冬天在学校的冰场训练，夏天在操场上练习轮滑。”水西沟中学党支部书记申光明告诉记者，冰雪运动是当地很多孩子喜爱的运动，在学校、家长的共同努力下，学校为国家和自治区输送了一大批专业速滑运动员。

在新疆，冰雪运动进校园已经蔚然成风，水西沟中学是一个典型缩影。据了解，新疆已开设冰雪特色体育课程的中学达56所，被评为“全国校园冰雪运动特色学校”的学校达93所。

冰雪经济乘势而上

雪地徒步、越野滑雪、速度滑冰、雪地摩托穿越……在新疆丝绸之路滑雪场，丰富多彩的冰雪运动项目，可以满足游客多样化的冰雪度假需求，尽享冰雪乐趣！

12月19日，丝绸之路国际滑雪场的3条被网友评为“中国最具挑战性雪道”正式开滑。技术高超的哈萨克族滑雪爱好者纵身而下，驰骋于坡度极高的茫茫雪道上。

“今年滑雪场开板较晚，但冰雪运动的热度并未消减。各个滑雪场也都拓展多元化项目，带动冰雪游持续火热。”丝绸之路山地度假区董事长李建宏说。

数据显示，2023年以来，新疆通过冰雪运动等体育项目，带动旅游接待游客突破2亿人次，同比增长约78%。特别是近年来丝绸之路、将军山、可可托海等大型滑雪场通过举办冰雪赛事活动，滑雪人次创历史新高。

冰雪生活动力十足

帐篷、泡泡屋、天幕……在新疆乌鲁木齐县水西沟镇闸滩村野路子营地·趣野文创园，各种露营装备应有尽有。游客可以与家人朋友看雪景、围炉煮茶、吃火锅，尽情亲近大自然，享受宁静和放松。

趣野文创园创始人周成介绍，该营地占地面积近40亩，于今年8月开门营业，是一家集露营地、特色集装箱、网红奶茶、太空舱住宿等多种元素于一体的文创园。不仅如此，文创园还特别设置了10个花车，是为促进当地村民增收免费设立的摊位，摊主可以售卖当地当季的农副产品。

“这些骆驼摆件、毛毡钱包、毡房首饰盒等，都是我们合作社的姐妹们手工做的。凭借这手艺，我们一个月可以收入4500元左右。”乌鲁木齐县萨尔达坂乡胡拉莱合作社社长、市级非物质文化遗产项目哈萨克族刺绣代表性传承人哈提玛·艾乃都说。在她的带领下，一群哈萨克族绣娘走上了致富小康路。

在新疆伊犁州新源县，哈萨克族大学生叶尔达那·吉恩斯艾力今年毕业后选择返乡创业，加入了哥哥在天牧台附近经营的马队合作社。在助力家乡旅游业发展的同时，他也更好地实现了自己的人生价值。目前，那拉提景区内共有5个马队合作社，为游客提供骑马观光服务的同时，也解决了当地千余名哈萨克族群众的就业问题。

(责编：杨曦、陈键)

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