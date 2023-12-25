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河南虞城：“三送一促”精准“滴灌”乡村产业

2023年12月25日09:13 | 来源：人民网
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今年以来，河南省虞城县组织县卫健委、县农业农村局、县金融服务中心、县科协等县委人才工作委员会成员单位的百余名专家技术人才开展“专家人才到基层送服务、送健康、送技能，促乡村振兴‘三送一促’”系列活动。专家们结合自身工作特长，围绕卫生健康、种养殖技术、心理咨询、食品安全、生态保护、防灾避险、安全生产等公众普遍关注的热点需求，积极与群众交流互动，为群众“送才送智”，通过设立宣传咨询台、义诊台，发放与生产生活密切相关的宣传资料，现场为群众解疑答难等方式开展群众喜闻乐见、内容丰富、形式多样的服务项目，活动现场群众积极参与，气氛热烈。

“专家讲解病情时非常细致、准确，没花一分钱，困扰我多年的偏头疼终于有希望解决了，希望组织部以后能够多开展这样的活动。”利民镇南关村村民李先生提及几日前在利民镇政府举办的“三送一促”活动，感激地说。

“开展这样的活动，充分发挥了专家人才的专业技能优势，为我县高质量发展提供了强有力的人才智力支撑，构建了专家人才志愿服务基层、服务群众的平台，形成了尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的人才工作氛围，这已经成为虞城县专家人才工作一张亮丽名片。”县拔尖人才代表、食用菌专家利金战说。

虞城县坚持问题导向、需求导向，聚焦种植、养殖、教育、医卫等民生需求，采取“点对点”选派，“手把手”指导，“面对面”培训，“心贴心”服务，为乡村振兴提供人才保障和智力支持。

县委组织部鼓励专家人才在乡村振兴第一线贡献才智、建功立业，2023年，共组织动员各类专家800余人次，开展各类基层服务活动30余场次，受益群众10000余人次，营造了专家人才服务基层、服务群众、服务社会的良好氛围。

为进一步发挥人才优势，助力乡村振兴，虞城将组织动员全县不同领域专家人才，开展趣味性、互动性强、公众参与度高的活动，直接服务农业、服务农村、服务农民，全面提高农民素质，活跃农村文化生活，进一步加快农村经济发展，在巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接中走在前、作表率。（王支援 陈帅昊）

(责编：曹淼、高雷)
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