近年来，交通银行安徽省分行将科技金融确立为“十四五”期间的业务特色增长极和主要战略方向，紧扣“科创出题、金融答题”，持续优化体制机制、不断加强金融创新，全力支持合肥市建设科创金融改革试验区。

金融助力，做机制突破的实干家

“为交行工作人员的专业能力和贴心服务点赞！”睿合科技有限公司负责人每每谈起交行，都会忍不住竖起大拇指。睿合科技位于合肥高新区，是一家省级“专精特新”中小企业、国家高新技术企业，主营业务为贴合材料研发和生产等，产品广泛应用于新能源汽车中控显示屏等。

在推广金融支持科创企业“共同成长计划”过程中，交通银行安徽省分行了解到该企业产品研发应用周期较长，有中期流动资金贷款需求。交通银行安徽省分行科技金融专班随即开展专题研判，从“人才流”“技术流”“信息流”等角度对企业发展前景进行分析，立足“远期合作共赢”，与企业签署“共同成长计划”战略合作协议。根据企业自身发展情况以及企业获取创投机构股权融资情况，将企业授信额度提升至6000万元，并精准匹配“交银科创”“创融贷”，目前已为客户提供中长期信用贷款支持5500万元，有效解决企业“燃眉之急”。

不仅如此，该行还充分运用行内科技创新领域补贴政策，进一步优化贷款利率，降低企业融资成本，制定“投贷债”联动一揽子金融解决方案，为企业在股权融资、发债、上市等方面提供全方位服务。

在总行政策支持下，近年来，交行安徽省分行持续优化科技金融专班展业模式，制定《交通银行安徽省分行科技金融专班专项融资授权运行方案》，自2023年起将敞口6000万以内科技型企业授信业务调整为专班权限内审批，以“一件事”思维为引领，“贷前”加强专班协同营销机制，“贷中”应用差异化授信申报模板、“贷后”充分发挥科技赋能作用，围绕专业、效率、成长三个维度全方位打造科创金融服务标杆。

守正创新，做产品服务的设计家

宏晶微电子科技股份有限公司成立于2009年，主营商业显示芯片研发设计，主打产品为传输处理芯片。今年宏晶科技急需资金用于超高清视频拼接分割显示芯片项目的研发支出，交行安徽省分行考虑到该公司科研能力较强，已有类似产品完成产业化，且芯片行业政策环境优异，未来具有一定的市场前景，交行迅速研究金融服务方案，精准匹配交银科创“研发贷”，给予公司2000万元授信支持，用于经营周转和研发支出。

“‘研发贷’‘设备购置贷’‘创融贷’等金融产品都在今年完成辖内首笔落地。”交通银行安徽省分行相关负责人介绍，在推动科创产品提级增效上，交行安徽省分行注重“线上+线下”融合、“标准+特色”互补，持续加大“交银科创”标准产品推广力度，今年以来，交行安徽省分行依托总行标准模型定制属地化产品，陆续推出科技e贷2.0、普惠e贷专精特新贷、线上科技专新贷等科技金融专属线上产品，在合肥地区先行先试、复制推广，充分满足科创企业“初创期+成长期”“信用+担保”“线上+秒批”等差异化融资需求。截至目前，线上创新产品已服务超百家合肥市科创企业，贷款余额破3亿元。

据了解，交通银行安徽省分行还与省经信厅、省科担、省普担等政府、担保机构合作，积极引入风险补偿、比例分担、见贷即保、财政贴息等机制，开展产品创新，在合肥地区试点推广园区贷、科技贷、知识产权质押贷、科大校友创业贷。

牵线搭桥，做生态整合的梦想家

围绕安徽省科技创新“栽树工程”，交行安徽省分行持续推动与科技、经信、监管等主管机构对接，面向省级及以上专精特新名单客户开展“清零提升行动”，制定并发布专精特新客群综合营销指引，2023年前11个月新增超300户省级及以上专精特新贷款客户。

在渠道搭建方面，交行安徽省分行持续组织开展“交银智汇·皖美科创”品牌拓客活动，创新批量拓客模式。今年以来，在合肥先后承办长三角区域金融中心·科创金融系列峰会、“创新金融服务 赋能产业发展”新兴产业融资对接会等重要专项活动，牵头组织产品发布会、科交会路演、科创企业家进交行、科创金融进园区、亩均论英雄等十余场专题活动，批量触达客户1000余户，并深入国家级园区、联合省市担保开展“进园区、进担保”营销路演近二十场，推动园区、担保合作扩面。

“作为国有大行分支机构，我们积极落实总行要求，重点围绕面向科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求等服务高水平科技自立自强的部署要求，强化服务科技创新的策源功能，在推动合肥金融、科技、产业良性循环互动方面，积极探索创新，初步形成了体系化、有实效的金融产品服务模式，全力以赴当好科技企业‘合作人’。”交行安徽省分行科技金融专班相关负责人介绍，截至11月末，该行合肥市科技型企业贷款以及专精特新贷款增幅分别达到37.43%和45.97%，整体较上年再次跃升。

展望未来，交行安徽省分行将坚决做好“五篇大文章”，以高质量金融发展助力高水平科技自立自强，为合肥市建设科创金融改革试验区贡献更多“交行力量”。

(责编：董童、高雷)

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