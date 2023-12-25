原标题：完善科技创新体系，推动黄金及有色矿产行业高质量发展

生物氧化提金、行业特征污染物治理、铜钼分离技术……在12月22日至23日召开的中国黄金集团有限公司科技大会暨技术交流论坛上，一批关键核心技术背后的科研人员得到表彰和奖励。为激发创新活力、营造良好创新生态，大会发布了科技工作报告。会上，中国黄金集团科技委员会顾问委员会聘请中国科学院院士侯增谦、中国工程院院士王运敏、中国工程院院士沈政昌担任技术顾问。

矿产资源是国家经济发展的重要支撑，以科技创新为引领，提升战略性矿产资源勘查开发利用水平是企业、行业实现高质量发展的关键。中国黄金集团党委书记、董事长卢进在会上指出，中国黄金集团建成完善的科技创新体系，持续推动了我国黄金及有色行业科技进步和产业升级。

大会现场。会议主办方供图

如何进一步推动现代化黄金产业体系建设，为高质量发展注入源源不断的科技力量？卢进强调，中国黄金集团科技创新要把握“深、绿、效、智、高”五大方向。在“深”的方面，集团公司要持续在我国深部资源开发领域加大投入、攻坚克难、率先垂范。在“绿”的方面，要牢固树立矿产资源开发利用全过程的绿色环保理念。在“效”的方面，要把矿产资源节约、集约、高效利用作为践行新发展理念、推进高质量发展的基本责任。在“智”的方面，要把推进矿山智能化建设作为增安提效、转型升级、高质量发展的必由之路。在“高”的方面，要实现产品高级化和产业高端化。中国黄金集团科技创新要抓好五大要点，抓住“战略”制高点、“改革”突破点、“平台”支撑点、“人才”关键点、“项目”落脚点，强化五大支撑，强化党建引领、夯实企业主体、积极开放创新、加大研发投入、构筑创新文化，深入实施创新驱动发展战略，勇担原创技术策源地和现代产业链“链长”职责，不断提升企业核心竞争力，增强核心功能，加快锻造国家战略核心力量。

中国黄金集团副总经理姜良友在作科技创新工作报告时指出，中国黄金集团构建了完善适用的科技创新体系，掌握了生物氧化提金、原矿焙烧提金、高次生铜铜钼矿铜钼分离、黄金行业特征污染物治理、高纯金精炼等一批关键核心技术，部分关键核心技术达到国际领先水平，储备了一批专业化人才队伍，建设了一批具有影响力的国家级和省级研发平台，持续保持黄金行业科技创新领先地位。四年来，中国黄金集团在深化科技体制改革方面敢于探索，在支撑企业高质量发展方面主动作为，在融入国家战略科技力量方面积极突破。

论坛环节，侯增谦、王运敏、沈政昌分别从地质、采矿、选冶领域作主旨报告。大会还有针对性地举办了地质技术、采矿技术、选冶与安全环保、智能矿冶四个技术交流分论坛。（记者 张佳星 操秀英）

(责编：曹淼、高雷)

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