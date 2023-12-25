临近年关，冬意渐浓。但义乌已经有了春天的气息。这段时间，正值龙年春节用品的出货旺季，各个仓库里打包声持续到半夜。

对于有着7.5万家经营户的义乌国际商贸城来讲，这样的繁忙，几乎贯穿了全年。12月，义乌正式成为全国首个年快递量超百亿的县级市，每天近3000万件快递，从这里发往世界230多个国家和地区。

南非驻华大使谢胜文说，他是第一次到义乌，但在南非有很多人关注义乌，世界也离不开义乌。

中国法国工商会副主席柏纪言说，义乌是中国改革开放的一扇窗口，义乌的发展也是中国改革开放的缩影。

如今，车行义乌，四海大道、五洲大道、阳光大道、春风大道——这些路名里都透露着这座城市联通世界的格局和勇气。习近平总书记对义乌的发展十分关心，在浙江工作期间，这是他首个调研的县级市。其后，又连续10多次到访，亲自推动义乌的改革发展。新世纪之初，中国刚刚加入WTO，已经开市近20年的义乌，一下子站上了拥抱世界的新风口。

“小县城”要干“大事业”，瞄准国际建大市场。在当时看来，这是一件不可能完成的任务。在义乌海关展厅里，至今仍保留着一枚磨平了的图章。

义乌海关的王媛媛说，这是报关单验讫章。当时的现场，报关员平均每人每天要盖两千五百个以上的图章，不到两个月就有这样的一枚，被完全磨平的图章。

因为审批能力跟不上，不光是这枚磨平的图章。当时义乌还有一个“雪峰路现象”。出口的集装箱检验、封箱全部要靠人工，最多的时候同时有1500个集装箱排队，一堵就要堵到大半夜。

从2002年到2005年，习近平同志多次到义乌调研，他曾生动形象地打过一个比方：小孩子成长太快，而衣服太小，得给成长快的孩子换上一件大衣服。

在习近平同志的亲自推动下，2006年浙江下发了《关于开展扩大义乌市经济社会管理权限改革试点工作的若干意见》，在义乌实行史无前例的扩权改革。

当年的这份文件，一次性赋予义乌131项与设区市同等的经济社会管理权限，换上了一套合身的“大衣服”。这让干部和商户们倍感振奋。

时任义乌市副市长陈秀仙说，这种干劲，这种冲劲，晚上开会了，大家晚上都会睡不着觉，一切都是为了义乌的发展。

义乌文具协会会长黄昌潮说，最大的动力是什么呢，就是把总书记的指示精神融入脑海里，融到产品里，通过产品走向世界来引领行业。

抓住改革机遇，干部专班紧盯重大项目立项。原先想都不敢想的双向八车道，大城市才有的高架、快速路，相继在义乌落地。

2009年，金华海关义乌办事处升格为义乌海关。与此同时，义乌金融业也掀起了一轮“升格”热潮。建行义乌分行成立之后，一口气开了十三个涉外办事窗口。

时任中国建设银行义乌分行党委副书记、副行长黄嘉斌说，跨越非常大，服务能力大大提升，审批效率很高。城镇化建设，国资国企的改革等等这些方面，可能省行倾注资源更多。

义乌改革扩权的当年，踩着三轮车创业的第一代商户成松辉，不会一句英语，只是带着计算器，就跑到了非洲闯市场。

义乌国际商贸城经营户成松辉说，就这么出去了，只能用哑语、用计算器跟人家谈生意，非常艰辛，义乌人就是敢闯，能有这个机会为什么不走出去呢？

学外语，成了大伙儿的迫切需求。义乌市政府牵头找遍了全市，凑齐了28名英语教师，第一次开出了英语夜校。报名的那天，稠州中学操场上站满了中小商户。

时任义乌稠州中学副校长翁望江回忆，收摊之后，都是拖儿带女全家来的，全坐满，走廊上都挤满的，非常火爆。

“政府有为，经营户敢闯”，一件大衣服，激活了义乌的改革密码。2006年，习近平同志再次来到义乌，阐述了如何学习“义乌发展经验”。在义乌横塘村召开座谈会上，习近平说：“学习义乌发展经验的一个基本立足点，就是联系实际。学习义乌如何立足本地基本实情，秉承地方历史传统，开拓合乎本地特色发展路子的经验，学习义乌如何尊重群众首创精神，推动群众创造性实践的经验，要把握这个实质。”

“莫名其妙”“无中生有”“点石成金”，习近平同志用12个字为“义乌发展经验”作出了精辟和生动的注解，也更加坚定了义乌不断拓展全球市场的决心。随着出口贸易的连年攀升，义乌作为一个内陆县，通道的瓶颈，被摆上台面。

2013年9月，习近平总书记出访中亚时，首次提出共建“丝绸之路经济带”倡议。看准机遇的冯旭斌，随即注册了“天盟”公司，寓意“出天山，达欧盟”，开行义乌始发直达欧洲的国际铁路货运班列。

义新欧贸易服务集团有限公司董事长冯旭斌说，前人没有走过的路，所以是开创性的，要把这条路走通，所面临的困难是本身都看得见的。

一趟跨越亚欧的列车，线路长、途经国家多、小商品监管难，一系列问题摆在了面前。2014年9月26日，习近平总书记在会见时任西班牙首相拉霍伊时说，中欧货运班列发展势头良好，中方欢迎西方积极参与建设和运营，共同提升两国经贸合作水平，这为义新欧畅行世界，注入了动力。

随后，义乌铁路口岸成功申报，海关开辟班列通关“绿色通道”，一系列通关便利化举措在义乌先行先试，开放通道上的堵点，被一一打通。

义乌海关监管二科副科长郑波说，以前一个月一趟班列，到现在一个星期可能发好几趟班列，内心还是非常骄傲。

从一条线，到一张网。十年来，这支从义乌出发的“钢铁驼队”，已经辐射了50多个国家、160多个城市，带动义乌进出口总额连年攀升。

2023年9月习近平总书记考察义乌国际商贸城，亲切的关怀让在市场打拼了25年的张吉英很振奋。近两年来，张吉英尝试跨境电商出口，业务铺到了170多个国家，在美国、俄罗斯都有自媒体推广。站上了数字贸易的新风口。但作为第一代商户，如何适应更广阔的市场、更多元的需求，成了新挑战。

这个月义乌商城集团推出了AI新产品。只要对着镜头录一段视频，就能转化成36种语言，这可解决了张吉英的燃眉之急。

义乌小商品城大数据公司新媒体运营经理张亚芳说，我们的数字化改革，将AI技术应用到各领域，助力义乌市场的经营户更好地与全球做生意。

现在的义乌，全球数贸中心、国际枢纽港、铁路综合枢纽等重点项目全面推进；数字支付、智慧物流、跨境金融，一系列创新应用，让义乌的改革有了一件更大、更时尚的“新衣服”。

中国消费经济学会副会长金杨华说，义乌这个地方，城市不大。但是它跟新加坡、跟纽约，功能的发挥是一样的。服务国家国际贸易战略全局，这是一件“大衣服”。

改革路上，不断“换装”的义乌，正加速成长。如今的义乌，有来自100多个国家和地区的境外常住人员1.5万人，每年入境流动人员超过55万人。

约旦商人穆罕奈德，扎根义乌22年。他的餐馆越开越大，70多名员工有不少都是外国人。穆罕奈德给自己的餐厅起了个名字“贝迪”，在阿拉伯语中就是“我家”的意思。他说，义乌就是他的家。

中国蓝新闻记者 杨川源 杨柯 王西 谢熙瑶 桑海斌 义乌台

(责编：袁勃、赵欣悦)

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