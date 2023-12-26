原标题：中再巨灾管理公司积极服务国家战略 助力灾害治理体系能力建设

作为中国再保险市场的主力军，中再集团积极担当再保险国家队职责使命，持续推进巨灾科技创新发展，全力支持国家灾害治理体系和治理能力的现代化建设，在应对重大灾害、保障国计民生、助力构建韧性社会等方面积极发挥作用，2018年，中再集团联合中国气象局下属华风集团、上市公司四维图新发起设立国内首家专注巨灾风险管理的金融科技公司——中再巨灾风险管理股份有限公司，致力于提供专业巨灾风险管理技术与服务，协助各级政府与保险行业解决制约我国巨灾保险发展的主要问题，助力我国现代风险治理体系建设，取得了丰硕成果。

坚持自主创新研发中国系列巨灾模型

中再巨灾管理公司联合中国地震局、北京师范大学等单位，依托中再产险牵头承担国家重点研发计划“地震巨灾保险损失评估模型”项目，成功研发我国首个经中国地震学会认证，拥有自主知识产权、符合中国实际的中国地震巨灾模型，实现了我国巨灾模型“零”的突破。

该模型入选国家“十三五”科技成就展，在2021-2030年全国地震重点监视防御区综合确定工作项目及重庆华蓥山地震灾害风险评估项目中发挥了重要作用。目前模型已有23家保险机构、3家政府机构或企事业单位使用，为国家战略安全及行业健康可持续发展作出了积极贡献。

中再巨灾管理公司联合中国气象科学研究院、中国气象局上海台风研究所、中国水利水电科学研究院、哈尔滨工业大学、重庆大学等单位，成功研发我国首个经中国气象学会认证，拥有自主知识产权、符合中国实际的中国台风巨灾模型。该模型综合考虑了风场、降水场、风暴潮及城市内涝耦合作用，支持海上风电、输配电网等特殊标的风险分析，为行业巨灾风险管理提供了有力的技术支撑。

此外，基于中国台风巨灾模型核心技术创新研发的“风·眼”产品，能够动态展示台风大风、降水及次生洪涝淹没全过程灾害强度，提前量化实时台风巨灾事件损失，可服务政府、产业、行业风险减量管理。

中再巨灾管理公司聚合中国气象科学研究院、中国水利水电科学研究院、天津大学等国内优势研究资源，集智攻关、接续发力，于2022年成功研发我国首个具有自主知识产权的中国洪涝巨灾模型1.0，并于今年迭代升级发布中国洪涝巨灾模型1.5版本。

该模型集成了万年情景降水事件集，能够反映中国大陆季风气候降雨特征，构建了考虑重要水库、水闸等调蓄洪作用的全国河道泛滥型洪涝模型及重点城市精细化洪涝模型，为更为全面、快速、精准地模拟计算洪涝保险损失提供了可靠基础。中国洪涝巨灾模型1.5的顺利完成，为2024商业版研发奠定了良好基础，将有效助力社会洪涝灾害风险治理能力提升。

近期，中再巨灾管理公司牵头申报的国家重点研发计划“重大自然灾害防控与公共安全”重点专项“台风、洪涝巨灾链主要承灾体保险关键技术与标准研究及应用示范”项目，正式获得科技部立项批复。

作为项目牵头单位，中再巨灾管理公司将联合中国气象科学研究院、中国水利水电科学研究院、重庆大学、北京师范大学、中再产险、中国人保财险等单位共同推进实施，积极促进巨灾保险体系发展，推进台风、洪涝灾害风险量化应用，提升灾害风险管理和社会治理能力，服务国家治理体系和治理能力现代化建设。

构筑中国巨灾管理生态圈

在推动商业应用的同事，中再巨灾管理公司打造四个各具特色的风险管理智库平台，催化多领域跨界融合。

一是举办六届巨灾风险与保险高峰论坛，邀请政府机关、科研机构和保险企业等领域知名人士共同交流巨灾管理领域新理念、新技术，推动其成为行业巨灾风险管理的重要会议平台。

二是筹办两届RiskQuant巨灾模型量化与创新研讨会，对保险领域从业人员开展全方位的模型基础理论和实践应用培训，提升从业人员巨灾风险管理业务专业素养，提高保险行业巨灾风险量化管理专业水平。

三是响应国家减灾日宣传，举办两届CRM巨灾风险管理会客室，汇聚行业力量围绕“地震灾害风险和防震减灾市场机制”“海上风电风险与保险”等不同专题开展深入探讨，为国家防灾减灾事业建言献策。

四是联合中国气象科学研究院成立气象风险与保险联合开放实验室，截至目前，正式启动“气象灾害的风险减量和保险效益评估方法”等7个方向18个课题项目，促进气象灾害风险产研一体化管理。

依托两个金融保险领域专业协会，助力行业基础设施建设。

一是以中国保险行业协会保险科技专业委员会为依托，全面梳理行业大灾风险管理现状，开展全保险行业大灾复盘调查研究，搭建巨灾模型开放共享平台，为保险行业大灾风险管理降本增效提供技术支撑。

二是依托中国气象服务协会气象金融保险专业委员会，成立首年即组织5次高水平沙龙活动，推动气象及金融保险行业数据、产品、技术和专家咨询双向融合，促进气象基础科研和气象服务金融保险业气象灾害风险管理效能提升。

用自主科技能力赋能三端风险量化管理，践行服务国家治理初心。

一是科技赋能保险行业发展，国内首创巨灾模型MaaS服务模式，打造巨灾风险数据SaaS服务平台，为保险企业和保险经纪机构引入最新巨灾研究成果服务自身业务发展提供便捷通道；融合GIS、大数据、云计算等技术手段为多家头部险企量身定制风险减量管理服务数字化平台，成为管控巨灾风险的重要抓手。

二是服务国家产业安全发展，与南方电网、国家电投和中国大唐三家能源类央企旗下的保险和经纪企业建立项目合作关系，共同服务国家发电和输电风险管理，为国家电力安全提供科技支撑，助力国家能源安全；在青海、湖南等省份建设多个主题鲜明的农业风险管理平台，实现对农业保险的全流程管理和农业灾害的监测预警服务，助力国家乡村振兴。

三是助力政府灾害应急管理，服务重庆江北应急部门，建设以洪涝巨灾模型为核心的应急数字化风险管理平台，精准预测洪涝淹没影响，积极赋能保险公司融入政府应急管理；推动巨灾模型融入上海气象部门的“先知”系统，量化台风巨灾的可能损失及分布，为政府灾害应急管理提供更为精准的、面向可能损失的灾前服务。

面向未来，中再巨灾管理公司将坚持“稳中求进、价值提升”工作总基调，充分发挥再保险的天然平台属性和数字科技基因的技术优势，实现跨越式发展和新价值创造，积极打造“科技金融、数字金融、绿色金融”的灾害风险量化治理服务模式，为服务国家自然灾害防治体系和能力现代化贡献力量。

(责编：董童、杨迪)

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