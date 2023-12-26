人民网北京12月26日电 （吕骞）为深入学习贯彻中央经济工作会议精神，2023年12月20日，习近平经济思想研究中心在京举办“深学笃行阐释习近平经济思想研讨会”，主题是“学习贯彻中央经济工作会议精神 推动中国经济高质量发展”。国家发展改革委党组书记、主任、习近平经济思想研究中心理事会理事长郑栅洁出席会议并致辞，中央财经委员会办公室副主任杨荫凯作主旨演讲。

郑栅洁在致辞中指出，今年以来我国经济回升向好，高质量发展扎实推进，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。经济社会发展取得显著成绩，根本在于以习近平同志为核心的党中央坚强领导，在于以党的创新理论科学指导实践、并在实践中不断推进理论的丰富发展。习近平经济思想是当代中国马克思主义政治经济学、二十一世纪马克思主义政治经济学，是新时代推动高质量发展的科学指南和根本遵循。要深入学习贯彻中央经济工作会议精神，深刻把握新时代做好经济工作的规律性认识，做深学笃行阐释习近平经济思想的排头兵。要深学习近平经济思想，学深悟透核心要义、及时跟进最新精神、准确把握科学方法，做坚定信仰者；要笃行习近平经济思想，自觉对标对表、大兴调查研究、狠抓贯彻落实，做忠实践行者；要阐释习近平经济思想，拓宽宣传渠道、创新宣传方式、改善社会预期，做积极传播者。

杨荫凯在主旨演讲中指出，面对多重外部压力和诸多内部风险挑战，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全党全国各族人民攻坚克难，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，我国经济持续恢复发展，实现回升向好。新时代做好经济工作的规律性认识是对近年来党领导经济工作的科学总结，是新时代指导经济工作的基本原则，是对习近平经济思想的丰富发展，对于推动高质量发展、加快中国式现代化建设具有重大而深远的理论意义和实践意义。明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，围绕推动高质量发展，扎实做好重点经济工作，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

会上，国家发展改革委民营经济发展局、国家金融监管总局政策研究司、中国宏观经济研究院、习近平经济思想研究中心、江西省发展改革委、中国石油党组宣传部的负责同志作了交流发言。

国家发展改革委相关司局和委属单位，国内智库高校等研究机构、习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心（院）、大型央企、新闻媒体代表，《习近平经济思想研究》期刊作者等120余人参加了研讨会。

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