原标题：国寿资产ABS业务“加速度”起跑 开拓险资服务实体经济新路径

上交所、深交所发布关于保险资管公司开展证券化业务的相关要求后，中国人寿资产管理有限公司（以下简称“国寿资产”）积极筹备，获得监管机构认可，取得了首批保险资管公司交易所资产证券化业务资格。随后，国寿资产发挥全牌照优势，整合系统资源，精选交易对手，着力率先推动中国人寿-创工融资租赁资产支持专项计划（以下简称“国寿创工项目”）和中国人寿-创科供应链资产支持专项计划（以下简称“国寿创科项目”）取得交易所无异议函。

近日，国寿资产参与产品方案设计并投资约14.2亿元的国内持有型不动产ABS项目“华泰-中交路建清西大桥持有型不动产资产支持专项计划”成功落地，有力彰显了公司作为“头雁”的过硬投资实力与行业引领地位，也是国寿资产作为全能型资管机构，不断强化自身能力建设，为经济社会发展提供高质量服务的又一重要创新探索。公司以实绩实效打响“头炮”，以奋进姿态领跑市场。

领先推进 两项目率先获批

2023年10月，经国家金融监管总局、中国证监会认可，上海证券交易所和深圳证券交易所向国寿资产出具无异议函，同意国寿资产在交易所开展资产证券化业务，国寿资产成为首批获得资产证券化业务资格的保险资管公司。

作为金融央企旗下保险资管公司，国寿资产深入学习贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，着力为经济社会发展提供高质量服务，积极探索运用新抓手，做好普惠金融、科技金融大文章。

国寿资产先后向上海证券交易所和深圳证券交易所申报的国寿创工项目和国寿创科项目，日前已全部获得交易所出具的无异议函，是首批五家获得交易所资产证券化业务资格的保险资管公司中最先申报并获得交易所批准的资产证券化产品。

其中，国寿创工项目由江苏徐工工程机械租赁有限公司作为原始权益人，基础资产为徐工集团各大主机厂制造的工程机械设备，融入了徐工集团的高端产业技术以及科技专利，不仅有力彰显了“国之重器”的实力，也是国寿资产重点加强新质生产力领域金融供给、有效提升科技金融质效和持续升级先进制造业金融服务的重要举措，将为加快建设科技强国、制造强国提供有力的金融支撑；国寿创科项目由万科集团作为核心企业，以上下游供应商、施工方对债务人的应收账款作为基础资产，切实有效缓解中小企业面临的融资难、融资贵问题，为中小企业可持续发展提供资金支持，以推进普惠金融高质量发展助力改善社会民生。

通过国寿创工项目和国寿创科项目，国寿资产率先实现交易所资产证券化业务破局，为继续高质效盘活存量资产和锤炼保险资金投资能力提供坚强助力。国寿资产将继续扎实推进交易所资产证券化业务发展，为实体经济提供强劲有力的中长期资金支持，切实发挥行业“头雁”引领作用，更好服务构建新发展格局和经济高质量发展。

创新探索 服务“国之大者”

持有型不动产专项计划是一只极具创新意义的ABS产品，标的项目系中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）旗下清西大桥项目，目前运营情况良好。该产品底层现金流全部来源于清西大桥及接线工程项目运营收入，已实现真实出售，资产盘活后可助力企业提升运营效率，优化资产负债结构。同时，产品期限与底层资产运营年限相匹配，最长可达21年，长久期ABS产品与保险资金规模大、期限长等特点高度契合，拓宽了保险资金配置渠道，是国寿资产着力在推动高质量发展中提升竞争能力，坚持稳中求进，以进促稳的有力举措。

中央金融工作会议强调，推动我国金融高质量发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。为贯彻落实中央金融工作会议精神，国寿资产聚焦“国之大者”，助力加快建设交通强国，在首批取得保险资管公司交易所资产证券化业务资格及率先获得沪深交易所项目批复后，积极参与推进该创新项目进展，支持盘活社会存量资产、拓宽交通行业企业融资渠道，激活高质量发展新动能。

在我国宏观经济高速增长阶段，基础设施领域形成大规模存量资产。探索开展存量资产证券化业务，不仅可以为相关企业带来现金资产，提高资金周转率，降低企业自身杠杆率，促进企业利用回收资金形成新的良好发展，对于保险资金寻找创新投资机会、提升服务实体经济质效也具有重要意义。2022年5月，国务院办公厅发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号）以来，国寿资产积极研究盘活存量资产的有效方法和路径，综合运用多种金融工具实现投资落地。此次在上交所的指导下，国寿资产与中国交建设计该产品方案，依托底层资产创设运营管理机构激励约束机制，投融两端积极联动，形成原始权益人、管理人、投资者的利益共同体。ABS产品管理人为华泰资管，华泰证券担任财务顾问，并在二级市场担任做市商，为其二级市场的流动性提供支持。以上诸多具有积极示范效应的创新探索，充分体现了公司将盘活存量资产、支持创新发展作为投融资体系建设的鲜明方向，有力展示了国寿资产支持实体经济的根本宗旨和服务国家战略的责任担当。

下一步，国寿资产将以交易所ABS为重要抓手，持续贯彻落实党中央重大决策部署，更广范围、更深层次地参与到盘活存量资产、扩大有效投资的金融活动中，为推动实现高质量发展注入源源不断的金融活水。

(责编：董童、杨迪)

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