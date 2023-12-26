随着可持续发展成为当今世界的重要议题，企业作为社会和经济的重要力量，其办公和运营产生的碳排放对气候变化造成的影响越来越受关注。尤其是作为企业重要生产工具的电脑，其在整个生命周期中所产生的碳排放量惊人，对社会经济绿色低碳化的影响不容小觑。

对此，英特尔中国技术部总经理高宇表示，可持续发展需要绿色化和数字化双轮驱动，英特尔矢志于做计算机行业的创新引领者，选择从商用台式机入手，与生态伙伴清华同方共同打造基于英特尔酷睿处理器的绿色商用电脑，将绿色植入基因，着眼于电脑全生命周期的可持续性，实现零排放。经过一年多的筹备，同方绿色电脑已批量生产并推向市场，助力广大企业打造低碳绿色的办公环境和更好的应用体验，促进千行百业的可持续发展，并为计算机行业拓展发展新空间。

落地绿色电脑 促进千行百业可持续发展

作为一家专注打造绿色智慧交通的科技创新型企业，九号公司在为用户提供高质量产品和服务的基础上，希望打通从产品研发到生产和销售，再到回收的全链路，高标准推动可持续发展。为此，该公司选择使用同方绿色电脑来满足对于计算机高性能且节能低耗的需求。

九号公司首席技术官刘淼表示，公司的研发、办公人员对电脑性能要求都非常高，并需要对每台电脑的功耗和碳足迹都进行跟踪记录。同方绿色电脑满足了员工对电脑高性能、高算力的需求，保证了研发等工作的高效率，而且在性能没有打折扣的同时，其绿色环保的特性，能够有效降低碳排放，进而让企业通过深化数字化和绿色化融合，更好贡献可持续发展。

刘淼介绍，在使用场景中，同方绿色电脑不仅凭借简洁的设计、小巧的机身等优势，让部署更便利，而且更低的能耗也带来更低的噪音，带给用户充满可见性的全新体验。九号公司产品工程师王鲜鲜表示，同方绿色电脑具备绿色低碳模式，运行噪音较小，在节能低耗的同时，也带来了更安静的办公环境，让绿色和美好的体验更加触手可及。

打造绿色电脑 为计算机行业开创发展新赛道

据了解，近年来英特尔绿色电脑贯彻从“摇篮”到“摇篮”理念，实现全生命周期净零排放的理念颇受关注，被认为是计算机行业在当今瞬息万变的市场中破局与增长的机会，以及实现可持续发展的新赛道。但是，要从概念到产品真正实现成功落地并非易事。

同方计算机终端产品负责人王悦介绍，对于大多数用户来讲，现在计算机应用的分类非常多，性能已不是选择电脑的唯一要素，大家在关注产品性能的同时，更加注重PC在更多细分领域带来的使用体验。因此，全新打造绿色电脑，实现“绿色”和性能的平衡性确实并非易事。

为突破瓶颈，清华同方与英特尔紧密携手，围绕产品全生命周期理念，进行技术创新和实践探索，从四大关键环节进行绿色把控，依托多项技术和设计突破，达成了产品可持续性、性能和成本的平衡，实现高能低碳新理念的落地。

实现“绿色”和性能的平衡。同方绿色电脑采用全新设计，简化生产制造工艺，使得主板面积和主板上的器件都大幅减少，有效控制了生产和原材料成本，减少了源自于上游的碳排放；同时依靠设计优化，电源尺寸也缩小高达70%，且显著提升了供电效率；此外，还通过省去传统电脑常用的风扇，让噪音降低了50%。

推进制造和交付可持续。英特尔与清华同方鼓励元器件生产制造商、物流等更多采用清洁能源、环保材料与绿色工艺，并优先与绿色供应商合作，驱动产业上下游用绿色生产绿色，使制造、使用和交付环节都更加节能高效和环境友好。

注重使用场景与低碳实效。同方绿色电脑采用定制化低碳软件解决方案——英特尔绿色电脑软件控制中心，支持用户将电脑设定成低碳运行模式，以及运维部门实施统一部署和能效管理；还可以通过感知功能，动态实现功耗模式切换，促进电脑在使用和维护中也保持低碳和绿色。

让电脑回收也环保。同方绿色电脑从设计之初考虑了回收环节，从机壳到其他塑料部件都能够轻松进行拆解和分类。尤其是英特尔新研发的可回收板材的采用，让主板实现90%以上可回收率，解决电脑主板等电子垃圾回收的世界性难题，极大减少了污染和浪费，也促进更多计算机厂商积极采用环保主板方案。

此外，王悦还提出，绿色电脑促进了计算机开发和生产制造模式的创新，通过结构优化、部件尺寸减小和数量的减少，也达到了成本平衡，推动了用零碳之道创造全新的产业样态。

高宇认为，绿色台式机的落地只是绿色创新的第一步。英特尔会通过不断地产品创新，让绿色理念在各种电脑形态上得以普及和使用，以更有力地帮助千行百业将可持续发展理念落实到办公、生产、运营等更多领域。英特尔将继续携手生态伙伴，不断探索用户新需求，推进联合创新，突破关键技术，并促进中国绿色电脑行业标准制定，驱动计算产业加速走向绿色化，更深入地以科技之力助推“双碳”战略实施，为社会经济可持续和高质量发展做出新贡献。

(责编：董童、高雷)

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