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能建城市发展公司：以科技创新成果促进绿色产业发展升级

2023年12月26日15:46 | 来源：中国新闻网
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原标题：能建城市发展公司助力“住有宜居” 以更高标准打造绿色、智慧、精致的好房子

　　随着人们对美好生活追求的不断提升，房子不仅仅是满足居住需求的场所，更是一种承载生活方式、体现生活品质的空间。打造绿色、低碳、智能、安全的好房子已成为满足人民群众美好生活需要的重要途径，也为住房和城乡建设低碳转型、促进城镇可持续发展提供坚实支撑。

　　能建城市发展公司所属的中宁府（河西南G29项目）依托“绿色+”“能源+”“数智+”研发创新优势，攻关绿色建筑、低碳排放等关键技术，一体打造恒温、恒湿、恒氧、恒静、恒洁、恒智的“六恒”科技住宅，为居民提供绿色、智慧、精致的好房子，也为所在建邺区打造南京高品质住宅、高品质社区标杆片区提供“能建样板”。

　　“六恒”科技优化住宅功能

　　好房子通过提供舒适的居住环境、良好的室内空气质量、适宜的采光、通风、视野以及现代化的便利设施，对居住者的身心健康和生活质量有着重要的影响。

　　中宁府项目坚持“以人为本”的设计理念，依据《健康建筑评价标准》，将“空气、水、舒适、健身、人文、服务”六大健康要素贯穿于设计和建设的方方面面，全面打造健康建筑和健康社区典范。

　　在恒温方面，依托地源热泵系统，利用地热交换系统取热或释热。在冬季，地源热泵将地下热量提取到室内，保持舒适温度；夏季则将室内热量排放到地下，保持凉爽。分楼层分户设置毛细管网，实现个性化的冷热调节、温度恒定的效果。

　　在恒湿和恒氧方面，采用分户独立新风机组，将高效净化和深度除湿（冬季加湿）后的新风送至各主要功能房间，控制室内湿度在舒适范围内。新风系统还将新鲜空气送入室内，将室内污浊空气排出，可以有效改善室内空气质量，提高室内氧气含量。

　　在恒静方面，采用高性能系统窗，实现高标准隔声性能、高标准能量保持功能。依据《建筑环境通用规范》，采用浮筑地面、管道减振、声学封堵等降噪措施。

　　在恒洁方面，综合应用全屋净水系统、软水系统和即时热水系统，为居住者提供更洁净、更健康的生活用水。净水系统将家中用水净化，去除水中的杂质、有害物质。软水系统降低水的硬度，减少水垢产生。即时热水系统实现热水即开即热，减少等待的同时，也避免热水器长时间加热造成的能耗浪费。

　　在恒智方面，利用智慧家居、智慧安防、智慧归家、智慧消防等技术，实现住宅的智能化管理和控制。

　　中宁府“六恒”科技的应用，实现了住宅的多项功能优化，为居住者营造更舒适、健康和便捷的生活环境。

　　“开源节流”实现绿色低碳

　　中国建筑节能协会等发布的《2022中国建筑能耗与碳排放研究报告》显示，2020年全国建筑全过程能耗总量为22.7亿吨标准煤，占全国能源消费总量的比重为45.5%；当年全国建筑全过程碳排放总量为50.8亿吨二氧化碳，占全国碳排放的比重为50.9%。这意味着，包括建材生产阶段、建筑施工阶段、建筑运行阶段的建筑全过程碳排放，占了全国碳排放的“半壁江山”，面临着巨大的减碳压力。住宅建设需要全面考虑其整个生命周期，减少碳排放，才能真正实现“好房子”的要求。

　　在建材使用阶段，中宁府采用对环境影响较小的绿色建材，运用无环境污染、无噪音污染、施工质量可控的劲性复合桩等新技术，减少碳排放。

　　在建筑施工阶段，中宁府围绕降低能源需求、增加可再生能源利用的“开源节流”目标，从“绿色、装配式”两个方面出发，采取高性能围护结构、利用可再生能源、绿色交通专项规划、高效建筑设备系统、非传统水源利用和装配式建筑等六项举措，实现项目达到绿色建筑三星和预制装配率50%的双重标准。

　　在建筑运行阶段，中宁府摒弃传统锅炉“供暖+热水”方式，通过高度电气化，采用热泵系统，减少化石能源直接碳排放；通过高度集成化，最大限度利用场地内太阳能、浅层地热能，提高清洁能源利用比例。项目实现100%冬季供暖热源、100%生活热水、75%夏季空调冷源采用地源热泵，100%楼栋设置分布式太阳能光伏发电系统。碳排放强度在《建筑节能与可再生能源利用通用规范》的基础上降低12%以上，相比同类科技住宅降碳10%以上。

　　近年来，能建城市发展公司积极贯彻“双碳”战略，推进以创新为引领的绿色化、数智化、融合化“一创三转”，以科技创新的扎实成果促进绿色产业、低碳经济发展升级，开发项目绿色建筑认证覆盖率达到100%，累计获得绿色建筑认证标识30余项，累计绿色建筑认证面积近550万平方米。根据测算，能建城市发展公司绿色建筑每年可实现节能量26.4万吨标准煤，带来二氧化碳减排量18万吨，相当于每年植树1000万棵。

　　下一步，能建城市发展公司将以“增进民生福祉，提高人民生活品质”为目标，建设绿色、智慧、精致的好房子，持续满足人民对美好生活的需要，奋力推动居住需求从“住有所居”向“住有宜居”升级跨越。

(责编：董童、杨迪)
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