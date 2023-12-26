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气候变化是全球面临的共同挑战。近年来，中国积极参与应对气候变化全球治理，主动提出提高国家自主贡献力度的“双碳”目标，充分彰显了大国的责任与担当。本期访谈，我们邀请到了国家应对气候变化战略研究和国际合作中心副主任马爱民来分享中国如何践行“双碳”承诺，为推动全球气候治理贡献中国智慧和力量。

(责编：王震、吕骞)

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