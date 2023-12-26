原标题：河北承德县：立足生态环境保护 发展绿色优质农业

2023年12月25至26日，河北承德县优质农产品品牌提升北京推介会在京举行。本次会议上，与会嘉宾一致表示，承德是京津冀水源涵养功能区和京津冀西北部生态环境支撑区，维持承德良好的生态环境是承德对京津冀区域饮用水与生态环境保护沉甸甸的承诺和责任。

据了解，为了确保“一泓清水送京津”，承德县的农业发展之路通过不断探索，已经逐步从过去的简单粗放型转向生态绿色型发展。目前承德县政府坚定树立“绿水青山就是金山银山”的新发展理念，积极主动转型发展，持续加强生态文明建设，发展无公害农产品、绿色农产品和有机农产品，培育做大品牌产品和品牌企业，提升农业整体效益和竞争力，走出了一条发展生态、绿色、优质农业的新路子。

五大特色农业产业链赋予农业农村发展新动能

长期以来，承德县委县政府立足生态环境保护的特有优势，将发展壮大绿色优质农业产业，作为巩固拓展脱贫攻坚成果的主抓手，结合县域资源禀赋和农业产业发展现状，推动形成“南果北菌中部菜、工厂化养鸡无公害”的农业产业布局。2020年以来，全县累计投入帮扶资金6.41亿元，撬动社会资本15.51亿元，建设农业产业项目117个，打造各类农业产业基地300余个，有力推动了农业产业龙头企业做大做强，逐步形成了以果品、食用菌、蔬菜、肉鸡、杂粮等五大产业并驾齐驱的特色农业产业体系。同时，聚焦农产品精深加工环节，大力推进“延链、补链、强链”，初步构建以承德嘉沃生态农业科技有限公司为龙头的果品生产链条，以承德顺天食品有限公司为龙头的山杏生产链条，以承德绿丰生态农业科技发展有限公司为龙头的蔬菜生产产业链条，以中红三融集团有限公司为龙头的肉鸡生产链条，农业全产业链布局初见成效，赋予农业农村发展新动能。

果品产业方面，全县以苹果为主的水果果树种植面积达到34万亩，总产量37万吨，产值15亿元。在地理上了初步形成了金山岭长城沿线优质果品产业示范带，区域内有省级产业园区 1 个，省级果品产业化龙头企业1家，市级产业化龙头企业2家、农民果品合作社48家、省级家庭农场6个，拥有“果三两”“深水河”“喜和林”等苹果商标8个。特别是国光苹果栽培面积达到16.5万亩，产量15万吨，产值9亿元，成为河北省国光苹果保有面积最大的县份，被誉为“中国国光苹果之乡”，辐射带动16个乡镇近5万农户，户均增加收入4万元以上。

食用菌产业方面，全县食用菌生产总量达到3.5亿棒（袋），产量35万吨，产值35亿元，以香菇、滑子菇、平菇、双孢菇、杏鲍菇、黑木耳等品种为重点，现已建成南部雾灵山、北部北大山等四大产业基地以及金菇菌业、承德双承等十大菌棒生产基地，共有食用菌经营主体65家，食用菌产业驶入发展快车道。

蔬菜产业方面，全县蔬菜播种面积稳定在18万亩，蔬菜年产量68万吨，产值11亿元。以河北省蔬菜提质增效十大技术为重点，推广先进适用栽培技术，初步形成了以老牛河川、武烈河川等四条万亩示范带为主要基地的产业发展格局。蔬菜企业107家，蔬菜生产涉及23个乡镇，从事蔬菜专业、半专业化生产的农户2.1万个。

畜牧产业方面，全县生猪存栏13.49万头，出栏29.85万头，产值13亿元；肉牛存栏3万头，出栏4.3万头，产值8亿元；羊存栏7.04万只，出栏12.05万只，4亿元，蛋鸡存栏244.9万只，产值4亿元，肉鸡存栏580万只，出栏3500万只，产值16亿元。肉、蛋总产量分别达到7.23万吨、1.92万吨。主要建成了以承德三融畜牧发展有限公司为代表的肉鸡养殖基地97个，以承德县盛凯农业发展有限公司为龙头的生猪养殖基地74个，以致和庄园为代表的肉牛养殖基地13个，以同创牧业、顺升、国新建等为代表的蛋鸡养殖场90余个。

杂粮产业方面，杂粮种植面积3.39万亩，平均亩产264.7公斤，总产量0.9万吨，产值0.6亿元。建立了“熙野农副产品购销专业合作社”、“刘杖子种植专业合作社”等杂粮生产专业合作社，打造了“孟禾米业”小米、“熙野”、“武烈河畔”杂粮等一批知名品牌。

系列乡村振兴政策带动近十万农民致富

为了顺应农业产业化规模化发展的历史潮流，承德县通过政府引导、扶持，建立了一大批面向市场具有市场竞争力的农民专业合作社。截至目前，全县共有农民专业合作社794家，其中国家级示范合作社6家，省级以上示范合作社34家，市级以上示范合作社60家，直接带动3万余名农民致富。

更可喜的是，承德县通过实施一系列优惠政策，培育和壮大了一批龙头企业，全县农业产业化龙头企达40家，其中省级3家，市级37家。这些龙头企业成为承德生态绿色高校农业产业发展的领头羊和开路先锋。承德县嘉沃科技农业有限公司投产以来，收购苹果0.5万吨，支付果农果款0.4亿元，有力地带动了果业及相关产业的发展。随着承德县弘德农业科技有限公司、承德县绿丰农业有限公司的顺利投产，县域食用菌深加工业产能大增，2023年加工食用菌3000吨。以爱博、东皇凯丽、楂美达等公司为代表的山楂制品、以承德顺天食品为代表的杏仁加工已成为行业龙头企业。全县由农业产业化龙头企业驱动，直接和间接致富的的农户超过8万人。

良好的生态环境孕育优质农产品。承德县出产的绿色农产品正在京津市场初试锋芒，得到越来越多的消费者认可。截至目前，在市场上有一定知名度的特色农业产品品牌如“果三两”“双承”“熙野”等超过40家，国光苹果2017年以第1位入选河北省十大地域公用品牌，先后获得“中国优质苹果金奖”和“中华名果”等荣誉称号，2022年更入选奥运推荐果品。

(责编：曹淼、杨迪)

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