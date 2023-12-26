中央企业今年前11个月实现利润总额2.4万亿元
2023年12月26日18:10 | 来源：新华社
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12月25日至26日，国务院国资委召开中央企业负责人会议。（国务院国资委供图）
今年以来，中央企业价值创造导向更加鲜明，1至11月实现利润总额2.4万亿元，累计完成固定资产投资（含房地产）4.1万亿元、同比增长9.1%，研发经费投入9000多亿元、同比增加近700亿元，企业发展质量更优、基础更实。
这是记者从12月25日至26日国务院国资委召开的中央企业负责人会议上了解到的信息。
据了解，中央企业运行效率持续改善，1至11月年化全员劳动生产率为77.3万元/人，同比增长3.8%；现代化产业布局全面加速，战略性新兴产业和未来产业布局力度空前，传统产业升级改造提速提质。（记者王希）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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