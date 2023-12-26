新华社北京12月26日电（记者宋晨、张泉）修改后的《中华人民共和国专利法实施细则》已于日前公布。国家知识产权局局长申长雨在26日举行的国务院政策例行吹风会上表示，本次修改贯穿专利的创造、审查、运用、保护、管理、服务和国际合作等各方面，将系统提升我国专利工作水平。

申长雨介绍，修改后的专利法实施细则共13章149条。此次修改主要涉及五个方面：完善专利申请制度，便利申请人和创新主体；完善专利审查制度，提高专利审查质量和效率；加强专利行政保护，维护专利权人合法权益；加强专利公共服务，促进专利转化运用；加强同国际规则的衔接，推进高水平对外开放。

司法部立法三局负责人金武卫表示，新修改的专利法已于2021年6月1日起正式施行，此次专利法实施细则修改，严格依照修改后的专利法细化、完善相关制度，维护专利制度一致性、稳定性。

申长雨表示，下一步，国家知识产权局将认真抓好落实，更好发挥专利制度在促进高水平科技自立自强、建设现代化产业体系和推进高水平对外开放中的重要作用，为高质量发展提供有力支撑。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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