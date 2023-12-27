赵展慧

推动期货市场更好为经济社会发展提供高质量服务，需要监管部门、交易所、期货公司等各方共同努力

近日，习近平总书记在上海考察时强调，上海期货交易所要加快建成世界一流交易所，为探索中国特色期货监管制度和业务模式、建设国际金融中心作出更大贡献。

期货市场是按协议约定在未来进行交割的金融市场，期货市场具有价格发现、资源配置和风险管理的功能。对经营主体来说，利用期货市场能够降低经营风险、灵活管理库存，对实体经济来说，期货市场能够服务于初级产品保供稳价、提高资源配置效率。

近年来，我国期货市场品种体系持续优化，规模和质量、市场影响力稳步提升的同时，探索中国特色期货监管制度和业务模式也取得良好进展。截至今年10月末，我国共上市131个期货期权品种，全面覆盖农产品、金属、能源、化工、航运、金融等国民经济主要领域。按交易量统计，我国已形成全球最大的化工、钢材期货市场，第二大农产品、有色金属期货市场和第三大原油期货市场。

期货监管制度不断完善。去年8月1日，《中华人民共和国期货和衍生品法》正式施行，填补了我国期货领域的法律空白。同时，期货监管体系进一步健全，中国证监会建立了证监会机关、派出机构、期货交易所、中国期货监控、期货业协会“五位一体”协作监管机制。机制建立以来运转顺畅，及时发现和查处违法违规行为、及时阻断市场风险蔓延，为期货市场的平稳发展夯实基础。

期货业务模式不断拓展。例如基于农业大国国情，我国期货市场致力于更好服务“三农”。不仅有红枣、苹果、花生等特色期货品种，还独创了“保险+期货”模式，将农产品市场风险通过期货市场分散，构建农业补贴、农产品期货和农业保险的联动机制。“保险+期货”项目已为18个涉农品种提供风险管理服务，覆盖农户539万户次。此外，我国期货市场还不断深化产业链供应链服务，创新开展仓单服务、基差贸易、含权贸易等风险管理业务，帮企业尤其是小微企业解决采购成本上涨、供销衔接不畅等问题。

中央金融工作会议提出，“坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨”“金融要为经济社会发展提供高质量服务”。推动期货市场更好为经济社会发展提供高质量服务，需要监管部门、交易所、期货公司等各方共同努力。

对监管部门来说，保障市场平稳运行至关重要。市场稳，期货市场功能才能有效发挥。应发挥协作监管机制合力，密切关注农产品、基础性能源等重要大宗商品期货市场运行情况，加强风险监测分析和预研预判，同时还要严厉打击违法违规活动，坚决遏制投机风气滋长。

对期货交易所来说，要持续创新品种、优化产品规则，坚持紧贴实体经济和产业需要的基本原则，真正形成与实体产业适配的产品标的、合约规则、交割机制。

对期货公司来说，一端联系着交易者，一端联系着交易场所，要发挥好中介枢纽功能，坚守服务实体经济的定位，发挥在现货、期货、衍生品跨市场研究分析方面的专业优势，紧贴产业客群，研发出更加符合产业需求的产品。

立足服务实体经济，坚决守住不发生系统性风险的底线，中国期货市场定能稳步前行，以自身高质量发展持续提升服务实体经济质效。

《 人民日报 》（ 2023年12月27日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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