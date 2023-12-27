杜雨萌

原标题：将研究制定全国统一大市场建设标准指引

“从今年经济运行情况看，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进。各项经济数据充分表明，整个市场环境和企业经营都在显著改善，加快建设全国统一大市场这一重大改革部署对稳定发展预期起到了积极的促进作用。”12月26日，国家发展改革委副主任李春临在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，总体来看，加快建设全国统一大市场对畅通国内大循环、激发市场活力、降低交易成本、释放内需潜力、巩固经济回升向好基础发挥了积极的促进作用。

为推动全国统一大市场建设取得更大实效，李春临称，将研究制定全国统一大市场建设标准指引，加快推动《社会信用建设法》《公平竞争审查条例》出台。充分发挥全国土地二级市场交易服务平台作用，促进土地资源市场化配置、盘活存量资源。深入研究完善地方税税制，完善事权、支出责任和财力相适应的财税体制。鼓励京津冀、长三角等率先开展区域市场一体化建设等。

在数字经济时代，数据已成为继土地、资本、技术之后的又一重要生产要素。工业和信息化部产业政策与法规司司长黎烈军在吹风会上表示，推动建设全国统一大市场，在深化数据要素市场化改革、培育数据要素市场方面，既要推进数据的高效流通、市场化配置，又要发挥数据要素作用，更好赋能产业发展。

“下一步，工业和信息化部将进一步加大工作力度，加强产品主数据标准服务平台建设，持续开展大数据产业发展示范，支持各类经营主体探索数据利用模式，加强数据交易流通、开放共享、安全认证、工业数据资产登记等制度规范的研究制定，加快培育数据要素市场，扎实推进数据高效流通，赋能产业发展。”黎烈军说。

此外，在加快建设全国统一大市场过程中，破除地方保护和行政性垄断具有非常重要的意义。

市场监管总局竞争政策协调司负责人赵春雷在吹风会上介绍，近年来，市场监管总局在破除地方保护和行政性垄断上持续发力，促进畅通经济循环取得了积极成效。下一步，市场监管总局将坚决维护统一的公平竞争制度，组织开展滥用行政权力排除限制竞争执法的质效提升行动，这是2024年即将开展的一项行动。加大力度清除妨碍统一市场和公正竞争的规定和做法，大力培育和弘扬公平竞争的文化，为各类经营主体营造公平竞争的市场环境，持续推动国内市场的高效畅通和规模拓展。

(责编：杨曦、陈键)

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