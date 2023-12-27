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上海启动“跨年迎新购物季” 提升消费繁荣度

2023年12月27日09:47 | 来源：《工人日报》
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原标题：【扩内需促消费在行动】“商业+体验”跨界联动释放商圈新活力

　　近日，上海2024跨年迎新购物季系列活动正式拉开帷幕。从今年12月22日起至2024年2月16日，上海各主要商圈将聚焦提升商圈活力、扩大外来消费、吸引青年消费、促进商旅文体展联动，陆续推出百余项精彩纷呈富有冬日特色的促消费活动，进一步释放各行业消费潜力，全面提升消费繁荣度、商业活跃度，营造欢乐祥和的节庆氛围。

　　据介绍，购物季将呈现互动新颖活力“足”、艺术商业齐乐“融”、线上线下联动“多”和多彩市集庆狂“欢”等特点。一系列融合文化艺术的活动将接连开展，打造富有上海特色的“商业+”跨界融合联动的新年氛围。各商圈还将充分利用数字技术打造多渠道消费场景，通过线上线下联动优惠促销为消费者带去全新的购物体验。

　　系列活动启动仪式上，2023上海市首发经济引领性本土品牌推荐榜单发布，其中包括44家本土品牌和13家创意品牌。百联股份、南京西路、陆家嘴-张杨路、南京东路、淮海中路、豫园商城、北外滩、徐家汇、虹桥商务区、美团依次上台发布跨年迎新购物季主题营销活动。

　　其中，百联股份启动“STAR WALK星城漫步迎新季”主题营销，推出岁末年初百联通会员回馈、艺术装置打卡、联动先锋青年艺术家打造专属IP等活动。在陆家嘴商圈，陆家嘴中心L+Mall推出全球汇进博好物迎新市集，第一八佰伴推出连续进行了21年的岁末购物嘉年华。豫园商圈带来龙年主题街区和巨型嘟嘟龙年礼快闪店，前滩商圈则有“功夫熊猫的神龙奇遇”迎新主题展。（记者 裴龙翔）

(责编：曹淼、杨迪)
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